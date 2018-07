Corte de Arequipa anula sentencia que otorgó libertad a ex gobernador 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, anuló hoy la sentencia que absolvía al ex gobernador regional, Juan Manuel Guillén Benavides, por el delito de contaminación ambiental.

La Fiscalía del Medio Ambiente había acusado a la ex autoridad regional por el citado delito tras haber dispuesto la reubicación de las curtiembres al sector de Río Seco, cuando la zona no estaba habilitada con infraestructura adecuada. No se contaba con plantas de tratamiento para los residuos y vertimientos de las fábricas.

El 14 de agosto del año pasado, el juez Juan Carlos Churata, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, absolvió al ex gobernador de todos los cargos. En esa ocasión manifestó que no encontró responsabilidad directa en la autoridad política, puesto que la evaluación era competencia de los técnicos.

La Fiscalía apeló. Es así que el caso llega a la Segunda Sala Penal de Apelaciones integrado por los magistrados Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquice Díaz y Carlos Mendoza Banda. Esta sala encontró defectos en el juicio de primera instancia. Anularon la sentencia porque no se valoraron todos los documentos presentados por el Ministerio Público y sólo se tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos de la defensa.

Con esta disposición, la ex autoridad de Arequipa tendrá que afrontar un nuuevo proceso con los mismos cargos. Como se recuerda, el Ministerio Público, solicitó 4 años de cárcel para Guillén. Él fue denunciado por un grupo de propietarios de terrenos que fueron perjudicados con los residuos que expulsaban las curtiembres.

