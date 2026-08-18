La empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur anunció la suspensión de sus servicios programados para este miércoles 18 de agosto, con origen o destino en Arequipa, con la finalidad de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulantes debido a las intensas lluvias y derrumbes registrados en esa región.

En un comunicado compartido en su cuenta de Facebook, la compañía añadió que la suspensión incluye los servicios programados hasta las 6:50 a.m. del miércoles 19 de agosto.

Comunicado de la empresa Cruz del Sur

“Continuamos monitoreando las condiciones de la vía y nuestras operaciones. Cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, detalló Cruz del Sur.

Suspenden tránsito en tramo Atico-Ocoña por derrumbes provocados por intensas lluvias

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782 de la carretera Atico-Ocoña, en la región Arequipa, debido a varios derrumbes ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona.

La restricción ha dejado varados por más de 12 horas a buses, camiones de carga y vehículos particulares. Provías Nacional informó que las labores de limpieza se retomarán cuando mejoren las condiciones climáticas.

Cancelan vuelos de Arequipa a Lima por llovizna e intensa neblina

El mal tiempo ocasionó que al menos seis vuelos de Arequipa con destino a Lima fueran cancelados este lunes 17 de agosto, informó la página web de Aeropuertos Andinos.

La llovizna y la intensa neblina provocaron que los aviones de las aerolíneas Sky, Latam y JetSMART no pudieran despegar ni cumplir con el horario establecido.

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