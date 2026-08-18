La empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur anunció la suspensión de sus servicios programados para este miércoles 18 de agosto, con origen o destino en Arequipa | Foto: Cruz del Sur
La empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur anunció la suspensión de sus servicios programados para este miércoles 18 de agosto, con origen o destino en Arequipa | Foto: Cruz del Sur
Por Redacción EC

La empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur anunció la suspensión de sus servicios programados para este miércoles 18 de agosto, con origen o destino en Arequipa, con la finalidad de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulantes debido a las intensas lluvias y derrumbes registrados en esa región.