Defensoría: en Arequipa urge reforzar políticas y acciones contra la violencia de género

Arequipa es la segunda región del país con mayores casos registrados de violencia de género, luego de Lima. En el primer semestre de este año, entre enero y julio de 2018, se denunciaron 6 mil 363 hechos de violencia, mientras que en el mismo periodo de este año hubo 11 mil 669 denuncias.



Esta situación se evidencia en el segundo reporte sobre los avances en la implementación a nivel regional y provincial del “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021”, elaborado por la Defensoría del Pueblo y que recoge los resultados de la supervisión a nivel nacional.

El documento revela que las provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Caravelí, Caylloma, Islay y La Unión son las únicas que han implementado hasta el momento instancias de concertación de lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.



Sin embargo, hasta la fecha, no cuentan con lineamientos ni guías metodológicas para prevenir la violencia de género, por lo que no se ha diseñado ni realizado actividades orientadas a frenar ese tipo de violencia.



Se advirtió que una de las razones por la que esto sucede es a que en solo nueve meses de gestión, tanto el gobierno regional como en la municipalidad provincial de Arequipa se cambiaron dos veces a sus gerentes de desarrollo y promoción social. El jefe de la Oficina de la Defensoría en Arequipa, Ángel María Manrique, dijo que esto “impide que la instancia regional para la lucha contra la violencia de género avance en un rumbo correcto”.



El documento también señala que Arequipa es uno de los tres gobiernos regionales en todo el país que no aprobó una ordenanza regional contra el acoso callejero en espacios públicos.



Manrique hizo un llamado a las autoridades regionales a disponer de partidas presupuestales adicionales que permitan la ejecución del Plan Nacional contra la Violencia de Género.



Además, se exhortó a los alcaldes provinciales y distritales a aprobar en el más breve plazo las ordenanzas orientadas a sancionar el acoso sexual laboral y en espacios públicos y se solicitó capacitar al personal de serenazgo sobre las acciones de prevención de casos de acoso sexual callejero.



¿Dónde denunciar un caso de violencia?



-La Línea 100



Es un servicio gratuito de 24 horas, de lunes a domingo. El servicio brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas en hechos de violencia familiar o sexual y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato.



Marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular.



-Línea gratuita de la Fiscalía



Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 080000205 para recibir denuncias desde las distintas regiones del país. Para presentar la denuncia no necesitas contar con abogado ni con DNI.



- Comisarías



La policía de todas las comisarías del país tiene la obligación de atender las denuncias por violencia siguiendo un protocolo en el que no se culpe a la víctima y se trate el tema con sensibilidad.