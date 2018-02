Defensoría del Pueblo emplaza a regidor por declaraciones discriminatorias

Hace unas semanas el regidor provincial, Ricardo Medina, declaró a los medios locales de Arequipa, que de llegar a la alcaldía, promovería programas sociales destinados a "volver" heterosexuales a los integrantes de los grupos LGBTI. Medina considera que con un "tratamiento" las personas homosexuales pueden regresar a su estado natural. Esta declaración generó reacciones en los grupos señalados, quienes lo calificaron como discriminador.



El Defensor de Pueblo de Arequipa, José María Manrique, emplazó a la autoridad a que fundamente con argumentos las declaraciones que dio. De acuerdo al oficio N° 524 recepcionado hoy en la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Defensor le da 10 días hábiles al regidor para que responda documentariamente. “Estamos atendiendo una queja que llegó hasta la Defensoría. La comunidad LGBTI se ha sentido discriminada con las palabras del funcionario y nosotros estamos esperando sus descargos”, indicó Manrique.



El candidato al sillón provincial por el partido Siempre Unidos, se mostró sorprendido por la posición del Defensor y considera una exageración lo que está haciendo. “Yo no he discriminado a nadie. Soy demasiado sincero con mis principios. Estoy en contra de la ideología de género y a favor de la familia. Yo más bien me siento discriminado por mi libre expresión”, apuntó.



Dijo sentirse apenado que una autoridad como el Defensor se esté ocupando por "asuntos intrascendentes de una minoría" cuando hay otros problemas que afectan a todos los arequipeños, como es el caso del agua.



El Defensor espera que el regidor responda el oficio de lo contrario lo podrían denunciar por discriminación. Si no responde solicitará que se le inicie un proceso administrativo al regidor.



Para la representante de la Red Trans en Arequipa, Ana Flavia Chávez, la discriminación se concretó. Sostiene que la intervención del Defensor es necesaria, puesto que el acalde, Alfredo Zegarra, omitió una sanción contra Medina.



“Esperamos que sea suspendido en la municipalidad y que sea vetado por el Jurado Nacional de Elecciones para que participe en el proceso electoral. Una persona como Medina no tiene el perfil para ser el representante de una provincia de la cual la comunidad LGBTI es parte”, finalizó Chávez.