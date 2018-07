Detectan riesgos en hospitales públicos de Arequipa

Los hospitales más importantes de Arequipa son un peligro para los pacientes. Así lo determinó la Contraloría General de la República en recientes informes, tras inspeccionar durante cinco días –entre mayo y junio– los establecimientos de salud Honorio Delgado y Goyeneche, ambos dependientes del gobierno regional.



Según la contraloría, se detectaron problemas logísticos y de servicio. Entre ellos, la falta de equipos y personal de salud; el mal ordenamiento administrativo; el incumplimiento de horarios; el inadecuado manejo de medicamentos; las fallas en infraestructura de agua potable y energía eléctrica; y la deficiente limpieza.



—Verificación—

En el hospital Honorio Delgado, se reportó que el área de Emergencias no cuenta con triaje y tópico de inyectables. Asimismo que no existe un ambiente para almacenar los medicamentos, insumos e instrumental médico.



Los auditores verificaron que las instalaciones de agua y desagüe no funcionan en varias áreas, además de detectar riesgos en bioseguridad (por ejemplo, el lavado de tubos de sangre no se hace en espacios esterilizados).



“Durante la visita preventiva al hospital regional Honorio Delgado, se han identificado hechos que generan riesgos no solo para los usuarios, sino también para los trabajadores, afectando con ello las normas técnicas de salud”, concluyó el reporte.



En el caso del Goyeneche, la contraloría comprobó que no había médicos en los consultorios de Anestesiología, Nefrología y Enfermedades Infecciosas. Igualmente, el archivo de historias clínicas estaba hacinado, y no se contaba con un espacio para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriba correctamente a los recién nacidos.



Se verificó, además, que algunos consultorios externos tenían basura, excremento de animales y polvo acumulado en su interior; y que no había baños para personas con discapacidad. En tanto, la única ambulancia del establecimiento no tenía los equipos básicos (tensiómetro, resucitador manual, collarines, etc.).



—Osorio responde—

La gobernadora regional Yamila Osorio indicó que las necesidades de equipamiento y contratación de personal en ambos hospitales serán derivadas al Ministerio de Salud (Minsa). “Esta crisis supera todas nuestras facultades y capacidades”, dijo, pese a que la contraloría observó que había responsabilidad de la gestión local.



Osorio precisó que la entidad aún no la ha notificado sobre los informes de control en el Honorio Delgado y el Goyeneche, a fin de que pueda tomar las acciones pertinentes. “Estaremos atentos a la notificación. Nosotros empezamos un plan de cero colas en el Goyeneche para lograr que cada médico tenga un número de atenciones. Para este reordenamiento destinaremos un millón de soles, y luego lo replicaremos en el Honorio”, agregó.



Según la autoridad regional, su despacho destina el 25% del presupuesto para los servicios de salud.