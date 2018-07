Detienen a menor acusado de acuchillar al agresor de su hermana

Un hecho de sangre conmocionó anoche la zona de Villa La Pradera, ubicada en el distrito arequipeño de Miraflores. La policía detuvo a un menor de 14 años acusado de acuchillar al conviviente de su hermana cuando éste le propinaba una brutal golpiza al interior de su vivienda.



El hecho ocurrió a las 10 de la noche, cuando Jhon Zárate Cayllahua, de 33 años, ingresó en estado de ebriedad al domicilio e increpó a su pareja, identificada como Heydi Lovón, por la aparente pérdida de dinero y un teléfono celular.



Según el testimonio de la mujer, Zárare Cayllahua empezó a gritarle y luego a agredirla físicamente. “Él pensaba que yo tenía su dinero, pero él no lo había buscado bien en sus cosas. Cerró la puerta de mi cuarto y me empezó a golpear. Yo grite y para callarme comenzó a ahorcarme", señaló.



Al percatarse del hecho, el menor intentó abrir la puerta; pero como ésta no habría rompió una de las ventanas e ingresó a la habitación. Al ver que el agresor no soltaba a su hermana cogió un cuchillo de cocina y lo apuñaló dos veces en la espalda.



Zárate, ensangrentado, salió a la calle y fue socorrido por un patrullero. Debido a la gravedad de sus heridas se encuentra hospitalizado en la unidad de trauma shock del hospital de Goyeneche.



“Tuve que acompañarlo al hospital, me amenazó que metería a la cárcel a mi hermanito. Tengo dos hijos, una de 6 años de mi primer compromiso y mi bebe de 1 año y 8 meses. Yo me iba a separar de mi pareja porque mucho me maltrataba. Por eso me traje a mi hermanito hace tres semanas de Cusco para que estudie y me ayude con mis hijos mientras yo trabajaba”, contó Heydi Lovón a este diario.



Tras el evento, el menor fue detenido por la Policía y será enviado a un albergue mientras el Ministerio Público disponga su situación legal. Heydi pide ayuda para su hermano, sostiene que si no la hubiera ayudado otro sería el desenlace y pide que no trunquen su futuro.



La responsable del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Ruth Gallegos, indicó que ya están haciendo cargo del caso. La funcionaria reveló que ya existía una denuncia previa contra Zárate por maltrato familiar en la Comisaría de Alto Misti; pero ésta no fue canalizada. Solo en distrito de Miraflores, de enero a junio, se han realizado 1,839 denuncias por violencia contra la mujer.