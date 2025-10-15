Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

El rey de España, Felipe VI, en Arequipa: los detalles de la trascendental cita que lo trae a Perú aún en medio de la agitada coyuntura política
El rey de España, Felipe VI, en Arequipa: los detalles de la trascendental cita que lo trae a Perú aún en medio de la agitada coyuntura política

El rey de España, Felipe VI, en Arequipa: los detalles de la trascendental cita que lo trae a Perú aún en medio de la agitada coyuntura política

Cerca de las 6 de la tarde del martes, el rey de España, Felipe VI, llegó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, ciudad donde se desarrolla el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) hasta el viernes 17 de octubre.

