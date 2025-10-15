El rey de España, Felipe VI, en Arequipa: los detalles de la trascendental cita que lo trae a Perú aún en medio de la agitada coyuntura política

La comitiva ibérica -que incluye a la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzoal, y al secretario de Cultura del gobierno español, Ernest Urtasun- fue recibida por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, el comandante general de la Tercera División del Ejército, Jorge Luis Agramonte Aguilar, y el secretario general de la Cancillería, Eric Anderson Machado.

El monarca será el encargado de presidir la sesión solemne inaugural del evento este miércoles a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal de Arequipa. Cabe resaltar que si bien el congreso inició el martes 14, la inauguración se realizará el día 15 por temas de agenda de la Casa Real, aseguró el diario “El País” de España.

El secretario general de la Cancillería, Eric Anderson Machado, fue una de las autoridades que recibió al rey Felipe VI en su llegada a Arequipa. / DANIEL MALPICA / CILE AREQUIPA

Se espera que por la tarde del miércoles, el rey acuda a la sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa. El desaparecido Nobel peruano será la figura homenajeada del primer CILE que se realiza en el Perú en los 28 años que lleva organizándose.

Por la noche el rey asistiría al concierto de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, aunque esa visita y su presencia en la solemne sesión de clausura aún no han sido confirmadas oficialmente.

El historiador de la PUCP y experto en realeza, Arnaldo Mera, destaca la importancia de la visita real y explica cómo esta se suma a una selecta lista de episodios en los que los monarcas ibéricos pisaron suelo patrio. “En el siglo XIX, cuando Franco aún gobernaba en España, vino el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, le rindió honores al almirante Miguel Grau y también puso una ofrenda floral en el monumento a Francisco Pizarro cuando estaba ubicado junto a Palacio de Gobierno”, recuerda el experto en conversación con El Comercio.

De hecho, el Decano de la prensa peruana mantiene una anécdota especial sobre aquella visita pues fue el único medio que obtuvo declaraciones del príncipe que por entonces se encontraba en plena formación naval. “Al diario El Comercio, encargo salude a todos los peruanos con mucho afecto. Juan Carlos de Borbón, Príncipe de Asturias. 17 - III – 58″, dice una nota que le dejó el futuro monarca al cronista que pudo entrevistarlo.

Mera resalta, además, que Felipe VI es el segundo monarca español en visitar Arequipa, luego de que sus padres lo hicieron en 1978. “Para los arequipeños es un honor tener a una personalidad de talla mundial de visita en su ciudad y para los peruanos reafirma el vínculo que nosliga a un país del que viene el idioma que hablamos en su mayoría”, señala.

- Una crisis por congreso -

El CILE del 2022 se debía llevar a cabo en la Ciudad Blanca; sin embargo, fue inicialmente postergado para marzo del 2023 a causa de la emergencia sanitaria en el país debido a la pandemia de COVID-19, pero tras la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo en diciembre del 2022 los organizadores decidieron trasladar la sede a la ciudad española de Cádiz.

“Por tristezas políticas hubo que aplazar el encuentro de 2023 y eso ha hecho que ahora no contemos con la presencia de Mario Vargas Llosa”, lamentó el domingo en rueda de prensa el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Mera recuerda que esta no es la primera vez que la agitación e inestabilidad política del país frustran una visita de la monarquía española al Perú. “Recordemos que durante el gobierno de Fujimori el rey Juan Carlos no vino al Perú por considerar que era un gobierno de dictadura”, comenta.

El CILE es organizado tanto por el Instituto Cervantes como por la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión. En esta X edición recibirá a más de 260 conferenciantes y ponentes internacionales, además de unos 500 asistentes provenientes tanto de Arequipa, Chiclayo, Huánuco, Lima, Moquegua, Tacna y Trujillo, como de España, Estados Unidos, Suecia y Sudáfrica.

El X Congreso Internacional de la Lengua Española se celebra en Arequipa del 14 al 17 de octubre. / SYSTEM

“Es un evento trascendental, sobre todo para la comunidad académica ligada al mundo de las letras. Sin duda, las personas vinculadas a este campo reciben con mucho benepláscito y con el mayor entusiasmo el evento. La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) ha hecho muchos esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias y estoy seguro de que la ciudad o el gobierno regional han hecho lo propio con las previsiones protocolares que corresponden”, comenta a El Comercio el poeta y docente de la UNSA, José Gabriel Valdivia.

El también periodista reconocido hace unos años como Arequipeño Ilustre del Bicentenario lamenta, sin embargo, que al igual que el último CILE este coincida con una nueva crisis política en nuestro país. “Seguro que si esto (la vacancia presidencial de Dina Boluarte) hubiese pasado un poco antes, se habría postergado el evento y habrían cambiado de sede”, estima Valdivia.

“Ante la situación política, la gente está más preocupada por lo que pueda pasar en el país. Los mismos medios le dedican el espacio que se requiere a la crisis porque es más urgente. Pero creo que pese a ello sí hay un círculo muy interesado en el congreso, sobre todo los que están más relacionados con los temas que se expondrán”, agrega.

Mera, por otra parte, resalta que pese a la crisis el rey haya mantenido en pie su visita. “Ni la coyuntura ha impedido que el rey cancele su visita; eso debe reflejar la importancia que le da al idioma y el vínculo histórico que nos une y que se transforma en relaciones colaterales muy estrechas”, señala el historiador.