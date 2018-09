Elecciones provinciales en Arequipa: propuestas ante el caos del tránsito

En la ciudad de Arequipa hay cerca de 3.600 vehículos que realizan servicio de transporte público en 240 rutas. El 80% de estos vehículos tiene más de 20 años de antigüedad. Los especialistas sostienen que una persona pierde en promedio una hora al día en el tráfico.

Se pensó en el Sistema Integrado de Transportes (SIT) como la solución al problema. Ha pasado casi una década desde su concepción, pero solo se ha avanzado alrededor del 20% (obras de infraestructura vial y concesión de rutas). Según dijo a este Diario el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, ya se transfirieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa S/96 millones de un presupuesto total de S/175 mlls.

Ante ese panorama, el caos del tránsito es protagonista de la campaña electoral. Varios de los 19 candidatos al sillón municipal han presentado propuestas relacionadas al tema, algunas más realistas que otras.

– Para todos los gustos –

Víctor Hugo Rivera (Juntos por el Desarrollo de Arequipa) propone implementar el servicio de trenes tranvía con vagones para transportar personas. María Agüero (Arequipa Mía) promete gestionar el uso del ferrocarril de carga de minerales para transporte público. En el plan de gobierno de José Luis Rojas (Perú Patria Segura) se plantea un tren eléctrico con vías troncales de norte a sur.

Por otro lado, Yamel Romero (Restauración Nacional) anuncia que de ser elegido creará una red vial de transporte público masivo mediante trenes ligeros. Manuel Vera (Todos por Arequipa) propone en su plan de gobierno retirar el tránsito de trenes de carga de la ciudad y operar trenes ligeros para transporte público.

En debates y presentaciones públicas, Marco Falconí (Fuerza Arequipeña) ha prometido un servicio de metro, mientras que su contrincante Omar Candia (Arequipa Renace) propone construir un tranvía eléctrico que recorra la ciudad de norte a sur.

Los candidatos no especifican con qué recursos ejecutarán sus propuestas, ni mencionan el costo de la operación y el mantenimiento. El ministro Trujillo aseguró que un tranvía en Arequipa costaría US$540 millones, y que para implementarlo se tendría que dejar sin efecto el SIT y cargar con los pasivos. Adelantó que el MTC no transferirá recursos para estas iniciativas, porque así como Arequipa hay otras ciudades que también tienen la necesidad de solucionar sus problemas de tránsito.

Elvis Jump, especialista en transporte, sostuvo que la mayoría de los candidatos no conoce la realidad del tránsito en la ciudad y por eso realizan promesas populistas, sin base técnica y que no son viables. Explicó que para implementar estos sistemas masivos el Estado tendría que subsidiar el pasaje de los arequipeños. “Estos proyectos no se ajustan a la demanda de la ciudad. Lo que Arequipa necesita es un sistema de buses articulados. El SIT no es el problema, sino los funcionarios que manejaron mal el proyecto”, dijo.

Geoffrey Rivas, consultor en temas de transporte y movilidad, también rechazó la “improvisación” de los políticos y sugirió realizar un verdadero estudio de movilidad urbana que determine la propuesta más adecuada para la ciudad.

