Ex alcalde de Arequipa fue condenado 205 jornadas de servicio a la comunidad

Luis Cáceres, la ex autoridad edil de Arequipa durante los periodos de 1987-1989 y 1990-1992, no irá a prisión. Debido a su avanzada edad (88 años), el Ministerio Público le reconvirtió la pena de 4 años a 205 jornadas de servicio a la comunidad.

No obstante, deberá pagar una multa de S/116 y una reparación civil a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de S/2.000. También se lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público por dos años.

Para el Ministerio Público, la ex autoridad edil es culpable por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y por usurpación de funciones.

El 27 de marzo del 2008, cuando Cáceres ya no era autoridad, emitió una Resolución Municipal (N° 1191E) con fecha 21 de noviembre de 1990. Con este documento adjudicó un terreno de 1.200 m2 en el pasaje Mariátegui, de la Variante de Uchumayo, a un tercero.

El último lunes, el ex alcalde fue declarado reo contumaz al no presentarse a las citaciones. Tras aparecer durante la lectura de su sentencia, argumentó que desconocía el proceso y que no sabía por qué lo estaban enjuiciando. Luego que la fiscal le leyera las imputaciones, Luis Cáceres - por recomendación de su abogado - aceptó haber cometido los delitos a fin de que no se prolongue más el proceso.

(Video: Zenaida Condori)

Sin embargo, a su salida negó haber cometido todos los cargos. Dijo que esa resolución fue falsificada y que no es su firma, aunque sí reconoció haber entregado el terreno al señor Mario Gonzáles Aguilar, como parte de un pago por la construcción de un puente en la Av. Parra.

La sentencia también dispone que se recupere el predio y se lo restituya a la MPA.

