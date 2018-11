Ex director de la PNP implicado en presunto tráfico de bebes será juzgado en libertad

El Poder Judicial de Arequipa dictó comparecencia restringida para Raúl Becerra, el ex director de la Policía Nacional relacionado con los presuntos integrantes de Los Desalmados del Tráfico Humano, organización que habría traficado con bebes en esta ciudad.



El ex policía, señaló esta mañana a Canal N que mantiene la tranquilidad para afrontar el proceso en su contra y se someterá a las investigaciones del caso. "En forma voluntaria me he puesto a disposición para que me investiguen y ahora la jueza no me ha encontrado ningún tipo de resposabilidad y ningún elemento que configure delito", señaló.



El 6 de noviembre, Becerra fue detenido junto con su pareja Cinthia Carolina Tello Preciado, de 32 años, una productora de desfiles de belleza quien sería la cabecilla de la banda. Ayer, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva con ella y otros 2 de los 18 miembros que integrarían la presunta organización criminal.



El día de la intervención, las autoridades rescataron de su domicilio a una bebe de cinco meses, quien tenía una partida de nacimiento que la identificaba como hija de ambos. No obstante, la fiscalía sostiene que este documento es fraudulento debido a que entre los detenidos figuran dos personas que serían los padres de la menor. Ellos habrían vendido a la niña por S/4 mil.



Frente a esta imputación, el ex policía confirmó que tenía conocimiento del embarazo de su pareja; sin embargo, nunca se enteró cuándo perdió al bebe. Asimismo señala que recién el día de su captura se enteró que la menor rescatada no era su hija.



"[Tello] siempre me hizo conocer que el médico la estaba tratando y que no había ningún tipo de peligro para ella ni para el bebe. El día 6 de noviembre recién me enteré que la niña no era mi hija ni de mi pareja. Me sentí preocupado, un poco burlado por ella al traer a una niña en forma irregular a la casa. Coincidentemente, la niña se parecía a mí" señaló Becerra a Canal N.