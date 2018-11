Ex director de la PNP: "Soy una víctima más, me hicieron creer que era mi hija"

Luego de cinco días, este miércoles concluyó la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público contra 11 presuntos integrantes de la banda criminal “Los desalmados del tráfico humano”, acusada de traficar niños en Arequipa.

Tras la exposición de las evidencias recogidas por la Fiscalía, así como la presentación de argumentos de las defensas, la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia, Danitza Sánchez Herrera, le cedió la palabra a cada uno de los imputados.

El primero en hablar fue el ex director de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde, quien permaneció fastidiado durante toda la audiencia. Él dijo que es una víctima más en este caso porque su pareja, Cinthia Carolina Tello Preciado, lo engañó. Sostuvo que ella le hizo creer que estaba embarazada y dio a luz a su hija cuando, en realidad, la menor fue comprada a una familia. Dijo que se enteró de la verdad el día de la intervención, el pasado 6 de noviembre.

"Ese día estábamos yo, mi pareja, mi hija mayor y la bebe, y pregunté a los policías cuál es problema. Ellos me dijeron que la bebe no era mi hija y tampoco de mi pareja. No sabía nada, yo no hubiera aceptado una bebe adoptada y como general de la Policía Nacional conozco de las consecuencias de tener a una niña en forma irregular. Soy una víctima más, me hicieron creer que era mi hija. Me siento engañado, me siento burlado", expuso a la jueza.

Por su parte, Cinthia Carolina Tello, sindicada por la fiscal como la líder de la organización criminal, se puso de pie y entre llantos le pidió perdón al general y reconoció que no era su hija. Dijo que estaba embarazada, pero en el camino perdió a su bebe y para no perder a su pareja (el general) recogió a la bebita y la hizo pasar como suya.

"A mí me regalaron a la bebe, yo no di ni un sol. Ella es mi hija, yo la quise, le di amor. Tenía su cuarto, dos cunas y un castillo. Ese día (de la intervención) cumplía 6 meses y estaba preocupada por sus vacunas. Yo sé que hice mal, pero yo las amo a mis dos hijas y amo al señor Becerra, y le vuelvo a pedir disculpas. No somos delincuentes”, confesó la modelo.

Declaraciones de Cinthia Tello. (Video: Zenaida Condori)

Al terminar la audiencia, Cinthia Tello se desmayó y cuando logró recuperarse, dijo que la bebe rescatada por la Policía Nacional en su casa es su hija. El ex director de la PNP, por otro lado, reiteró que su pareja lo comprometió en una situación con la que nada tiene que ver y por esa razón sus abogados iniciaron la impugnación de la inscripción de la menor. Dijo que anularán la partida de nacimiento de la bebe, donde Becerra la firmó como su hija.

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada acusa a Cinthia Carolina Tello y Raúl Becerra, además de otras nueve personas, de los delitos de trata de personas, organización criminal y favorecimiento al aborto.

La jueza Sánchez Herrera emitirá su resolución el viernes 30, a las 3:30 p.m.. Los 11 imputados regresaron a las carceletas del Poder Judicial hasta que la juez ordene su liberación o su internamiento en el penal.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe