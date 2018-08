Ex presidente regional de Arequipa y 16 funcionarios serán enjuiciados

Luego de cuatro años de realizada la denuncia, el ex presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y 16 de sus ex funcionarios serán enjuiciados por el caso Carretera Arequipa – La Joya, una de las investigaciones más emblemáticas de la región. El juez del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Paucarpata, Manfred Vera Torres, dispuso el enjuiciamiento luego de concluir el control de acusación.

La ex autoridad y sus empleados son acusados por el delito de colusión agravada. Para el Ministerio Público, ellos habrían concertado los términos para la licitación de los estudios de la segunda etapa de la vía, a fin de beneficiar a la empresa Clotos, Epypsa y la compañía peruana de Jack López Ingenieros. En el año 2013, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) entregó la buena pro a este consorcio por un monto de S/ 9 millones.

-Penas-



La fiscalía está solicitando 5 años y 8 meses de pena privativa de la libertad para el ex presidente regional y para su ex gerente de Infraestrutura, Delfor Sarmiento Pinto. Además de la inhabilitación para ejercer un cargo público y una reparación civil de S/ 50 millones.

En tanto, para Miguel Angel Ocharán Picchú, Fernando Castillo Gutiérrez, Jorge Luis Gallegos Aguilar, Nadia Heredia Espinoza, Victor Mantilla Chávez, René Huanca Ramos, Rossana Morays Velásquez, Arcemia Bustamante Quispe y Juan Velille Torres, acusados de ser coautores del delito, se está pidiendo una pena privativa de libertad de 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo público por el mismo plazo.

Para los demás, Fernando Toledo Arburúa, Carlos Rios Sánchez, Carlos Camacho Sevillano, Antonio García del Villar, Raúl Fuentes Reynoso y Emilio Sanz Cañada, que están acusados de ser cómplices primarios, la pena que requirió la fiscalía es 9 años. Todos ellos habrían causado un perjuicio económico al Estado por S/3 millones.

-Cuestionamientos.-



La esposa del ex presidente regional, Nora Solis, dijo que no le sorprende el actuar del juez. No obstante, cuestionó que no existan elementos probatorios contundentes para llevar a juicio el caso. "Lo mismo que tenían hace cuatro años, lo tiene ahora. Solo disponen de los correos electrónicos y el video editado de Cuarto Poder. No han encontrado sobornos, ni desbalances, a pesar que han revisado detalle a detalle las cantidades de las cuentas bancarias", indicó.

La defensora de la ex autoridad reclama a la fiscalía porque nunca se realizó un peritaje. Dice que así se hubiera determino que el costo del proyecto era menor en el mercado a lo que licitaron. Aclaró que los estudios que elaboró el consorcio se dejaron el GRA con resoluciones aprobadas y es el mismo que está utilizando la actual gobernadora, Yamila Osorio, para continuar con la obra de la vía.

Pese a las observaciones, Solis indicó que asistirán a todas las notificaciones que hará que hará el juez.

