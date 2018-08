Familiares buscan a agente de seguridad desaparecido tras accidente en Arequipa

Jorge Luis Tito Paredes (37), agente de seguridad de la empresa Aurica S.A.C., es buscado por sus familiares desde hace diez días, luego de que el vehículo en que retornaba de Lima a Arequipa, se accidentara a la altura del kilómetro 764 de la Panamericana Sur, en el sector La Planchada, en el distrito de Ocoña.

La empresa había enviado a Lima a Tito Paredes junto a un compañero, a fin de realizar algunas diligencias. Ellos tenían previsto estar de vuelta en Arequipa el 21 de julio a las 6 p.m., por lo que partieron el día anterior.

Sin embargo, nunca llegaron a reportarse a la empresa, por lo que esta llamó a sus familiares para saber si se habían comunicado con ellos. Al día siguiente, aun sin noticias de los agentes de seguridad, los familiares iniciaron su búsqueda y denunciaron la desaparición de ambos.

El 23 de julio, los familiares de Tito fueron hasta el peaje de Atico, donde pidieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ellos lograron ver la camioneta, pero no a sus ocupantes, debido a que la cámara frontal estaba malograda.

En el peaje se enteraron de que una camioneta se había despistado y caído al mar por un abismo, en el sector La Planchada. Al llegar al sitio, los familiares hallaron a personal de la policía de carreteras, de la empresa Aurica S.A.C. y unos pescadores de la zona, quienes habían descendido el abismo para rescatar el cuerpo de uno de los agentes desaparecidos que se encontraba entre unas rocas. Él fue identificado como Ricarte Cusma Sempertegui.



- Denuncian poca ayuda -

Mónica Tito Paredes, hermana del agente aun desaparecido, dijo a El Comercio que con el pasar de los días ha ido recibiendo menos ayuda por parte de la policía, ya que según cuenta, le han dicho que lo más seguro es que el mar se haya llevado su cuerpo y que lo único que queda es esperar a que lo devuelva.

"No hay rastro de él, no se ha encontrado su ropa y por eso dan a suponer que el cuerpo de mi hermano ha sido llevado por el mar. Además, han dicho que tanto mi hermano como su compañero no tenían experiencia en la ruta. Y eso no es así, ya que cada 15 días viajan a Chala. No es la primera vez que hacen este viaje porque él ya tiene 5 años trabajando en esta empresa", sostuvo Mónica Tito.

Por otro lado, indicó que la empresa donde trabaja Jorge Tito Paredes la apoyó con la búsqueda desde el primer momento, sin embargo, debido a los gastos de combustible que realiza a diario no ha podido continuar con esta acción.

La mujer agregó que ha pedido ayuda a la Capitanía del Puerto de Mollendo a fin de que se realice la búsqueda en el mar, en el ámbito de 15 millas marítimas.

En tanto, Mónica Tito espera que las autoridades atiendan a su pedido y retomen la búsqueda de su hermano.

