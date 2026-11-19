Este 26 de noviembre se desarrollará el II Simulacro Regional ante Lluvias Intensas 2026 en Arequipa. El ejercicio está programado para las 15:00 horas a nivel regional y, para su ejecución, se han considerado tres escenarios de alto riesgo.
Este 26 de noviembre se desarrollará el II Simulacro Regional ante Lluvias Intensas 2026 en Arequipa. El ejercicio está programado para las 15:00 horas a nivel regional y, para su ejecución, se han considerado tres escenarios de alto riesgo.
Los escenarios considerados para el simulacro son: la torrentera Chullo, en el sector de la urbanización Ángeles de Cayma (Cayma), la Asociación José Luis Bustamante y Rivero, sector IV (Cerro Colorado); y la torrentera Los Incas, en el centro poblado 3 de Mayo, distrito de Chiguata.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) puso a disposición a sus especialistas para presentar información sobre la evolución del Fenómeno El Niño y los posibles escenarios climáticos para Arequipa, así como sus implicancias en la ocurrencia de precipitaciones intensas.
Estos aportes permitirán incorporar criterios científicos en las actividades de preparación y facilitar la identificación de condiciones que podrían incrementar la exposición de la población a peligros hidrometeorológicos.
La participación del Senamhi en este proceso de coordinación contribuye a integrar la vigilancia meteorológica y las perspectivas climáticas en las acciones regionales de gestión del riesgo de desastres.
El director de la Dirección Zonal 6, Ing. Guillermo Gutiérrez Paco, y el especialista en meteorología y climatología, José Luis Ticona Jara, expresaron la disposición del Senamhi de proporcionar información meteorológica oficial, asesoramiento técnico y contenidos de sensibilización para contribuir al desarrollo del simulacro y a la comprensión de los peligros asociados a estos eventos recurrentes.
La información generada por la institución constituye un insumo técnico para que las autoridades competentes planifiquen medidas preventivas y mejoren sus procedimientos de actuación ante posibles emergencias en la región.
VIDEO RECOMENDADO
- Lluvias, calor extremo y oleaje anómalo en Perú por El Niño EN VIVO: últimas noticias y pronósticos del Senamhi
- Ballena jorobada varada en playa de Islay fallece en medio de complicaciones por la marea
- Indeci recomienda medidas de preparación ante lluvias en la costa norte y sierra
- El duro revés de El Niño contra la agroexportación: ¿cómo afecta a nuestros principales productos?
- Fenómeno El Niño: hay 334 obras de acceso a agua potable paralizadas en el Perú
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.