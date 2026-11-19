Este 26 de noviembre se desarrollará el II Simulacro Regional ante Lluvias Intensas 2026 en Arequipa. El ejercicio está programado para las 15:00 horas a nivel regional y, para su ejecución, se han considerado tres escenarios de alto riesgo.

Los escenarios considerados para el simulacro son: la torrentera Chullo, en el sector de la urbanización Ángeles de Cayma (Cayma), la Asociación José Luis Bustamante y Rivero, sector IV (Cerro Colorado); y la torrentera Los Incas, en el centro poblado 3 de Mayo, distrito de Chiguata.

Foto: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) puso a disposición a sus especialistas para presentar información sobre la evolución del Fenómeno El Niño y los posibles escenarios climáticos para Arequipa, así como sus implicancias en la ocurrencia de precipitaciones intensas.

Estos aportes permitirán incorporar criterios científicos en las actividades de preparación y facilitar la identificación de condiciones que podrían incrementar la exposición de la población a peligros hidrometeorológicos.

La participación del Senamhi en este proceso de coordinación contribuye a integrar la vigilancia meteorológica y las perspectivas climáticas en las acciones regionales de gestión del riesgo de desastres.

El director de la Dirección Zonal 6, Ing. Guillermo Gutiérrez Paco, y el especialista en meteorología y climatología, José Luis Ticona Jara, expresaron la disposición del Senamhi de proporcionar información meteorológica oficial, asesoramiento técnico y contenidos de sensibilización para contribuir al desarrollo del simulacro y a la comprensión de los peligros asociados a estos eventos recurrentes.

La información generada por la institución constituye un insumo técnico para que las autoridades competentes planifiquen medidas preventivas y mejoren sus procedimientos de actuación ante posibles emergencias en la región.

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