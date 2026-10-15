Cerca de 40 familias piden la culminación de la torrentera El Chullo, en el distrito de Cercado de Arequipa, a pocos meses de la inminente impacto del Fenómeno El Niño en el Perú. Los vecinos de la urbanización Flora Tristán temen que se repitan las inundaciones del pasado febrero, que obligó a varios de ellos a dejar sus viviendas.

Los efectos del fenómeno climático, previsto para alcanzar sus mayores consecuencias en diciembre, golpearán de manera inevitable a gran parte del territorio nacional. Ante reclamos de los locales, autoridades de la Ciudad Blanca iniciaron en agosto la construcción de la torrentera El Chullo.

En medio del temor, las decenas de familias del complejo habitacional han pedido celeridad en la elaboración de las obras debido a la proximidad con la época en que se esperan lluvias intensas.

“En vez de ampliar como se quedó, lo han reducido”, advierte una de las afectadas por el desastre que tuvo lugar ocho meses atrás. Algunos de los lugareños incluso tomaron sus propias precauciones, instalando compuertas en sus ventanas y evitar filtraciones a su hogar.

“El agua me llegaba hasta el cuello”

El pasado 19 de febrero, intensas lluvias desbordaron torrenteras, entre ellas la de El Chullo, lo que provocó que el lodo inunde decenas de viviendas en la urbanización Flora Tristán, Cercado de Arequipa.

“A mi casa entró el agua a 20 centímetros del techo, yo me quedé flotando. Piedras, lodo, barro, yo estaba encima de todo eso; mi cabeza chocaba con el techo y el agua me llegaba al cuello”, cuenta a Canal N Isabel Figueroa, una de las afectadas aquel entonces.

Varios vehículos también fueron arrastrados a lo largo de las calles, junto a restos desplazados por el agua, materiales que dañaron, además de las casas, infraestructura de la ciudad.

Como consecuencia, al menos 35 de estas familias se vieron en la obligación de dejar sus hogares hasta que se les sea posible volver a los lugares donde vieron destruirse gran parte de sus pertenencias.

“Queremos que terminen de construir, ya queremos regresar a nuestras casas. Es una pena que hasta ahora estemos viviendo en casas alquiladas”, agregó Figueroa.

Recomendaciones desde el Gobierno

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), brindó cinco recomendaciones a la población para enfrentar el Fenómeno El Niño, a fin de hacerlo de manera conjunta con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales o el sector privado.

“Primero, no hay que esperar a la primera lluvia, desde el día de hoy la población puede ir preparando sus hogares, sus casas, limpiando, por ejemplo, el techo, limpiando algunas canaletas, protegiendo documentos u objetos importantes que quiera guardar y sobretodo también poniendo a salvo sus mascotas o sus pequeños animales que tienen”, dijo el titular del Midagri desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

“Segundo, tenemos que cuidar los ríos y los canales. Ahí le pedimos que no se arrojen basuras ni desmontes a los ríos, quebradas y canales para que no se colmaten y generen los problemas que acabamos de ver”, agregó.

Como tercera recomendación, Vinelli refirió que la población debe conocer las rutas de evacuación y las zonas a donde pueden desplazarse para estar a salvo, en caso suceda una emergencia.

Como cuarta recomendación, invocó a la población a no acercarse a tomar fotos o videos cuando el caudal de un río crezca, para no poner en peligro sus vidas. Finalmente, informó que habrá una página web gob.pe para informarse y verificar la información antes de compartirla.

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El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su "punto álgido" en diciembre, alertó este jueves 8 de octubre la ONU, al advertir que podría ser uno de los más fuertes registrados desde por lo menos 1950. (AFP)

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