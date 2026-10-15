Una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, en febrero de 2026. Foto: AP/José Sotomayor
Una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, en febrero de 2026. Foto: AP/José Sotomayor
Por Redacción EC

Cerca de 40 familias piden la culminación de la torrentera El Chullo, en el distrito de Cercado de Arequipa, a pocos meses de la inminente impacto del Fenómeno El Niño en el Perú. Los vecinos de la urbanización Flora Tristán temen que se repitan las inundaciones del pasado febrero, que obligó a varios de ellos a dejar sus viviendas.

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