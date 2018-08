Estas filiales universitarias funcionan sin autorización en Arequipa

De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en la ciudad de Arequipa se han identificado 3 filiales universitarias sin autorización. Se tratan de la filial de la Universidad José Carlos Mariátegui, la filial de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática y la filial de la Universidad San Pedro.

El superintendente de la Sunedu, Martín Benavides Abanto, indicó que las filiales no pueden operar si no cuentan con la autorización de funcionamiento. Explicó que hay una lista (de 20 universidades con filiales en diferentes regiones), que debe socializarse por medio de campañas para que la ciudadanía no acudan a esas universidades.

La filial de la Universidad José Carlos Mariátegui está en la calle Rivero 562, en el cercado de Arequipa. Pese a que figura en la lista de las que no tiene autorización, sigue funcionando. El 06 de setiembre empieza el segundo semestre académico 2018, de las Carreras de Ingeniería Comercial, Educación y Administración.

En la sede solo se encontraban los trabajadores administrativos. El Comercio solicitó una entrevista con el representante de la universidad, pero indicaron que se encontraba de viaje.

-Sanciones.-



"Yo dudo que puedan estar funcionando como universidades. Tendríamos que revisar caso por caso. Sunedu tendrá que ver cómo detener esa oferta. Ya lo hemos hecho antes con otras que no tenían autorización. Hay un montón de filiales que hemos cerrado porque no tienen permiso", advirtió Benavides.

En el caso de la Universidad San Pedro, cuyo local se ubica en la Avenida Independencia 212 –A, los promotores reconocieron que no cuentan con la autorización de funcionamiento y que están impedidos por la Sunedu para seguir formando profesionales. Indicaron que hasta el año pasado dictaban maestrías. La sede continúa abierta porque están ayudando a sus egresados a tramitar sus documentos.

Sobre la filial de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, no se halló su dirección ni información. Desde la Sunedu indicaron que si encuentran una universidad o filial funcionando sin autorización serán sancionados por infringir a la Ley Universitaria con una multa de 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivale a S/ 1 millón 245 mil.

Advirtieron que Sunedu está realizando acciones de supervisión y fiscalización a nivel nacional. Sin embargo están abiertos a recibir denuncias de la población. Hace poco, el ente rector sancionó a la APC University Pontificia Universidad Católica Americana S.A.C. por funcionar sin autorización y recibió una multa de más de S/ 1 millón, además le cesaron la prestación del servicio educativo.

-Alternativas-



El superintendente de la Sunedu también advirtió que en el proceso de licenciamiento hay varias universidades a las que se les denegará esa autorización porque sus filiales no cumplen con las condiciones básicas de calidad educativa.

“Hay una preocupación en la Sunedu, sobre qué hacemos con los alumnos (si les cierran su universidad) y una de las cosas que vamos a promover es que haya fusiones de universidades. Las universidades licenciadas podrán absorber a las que no fueron licenciadas. Estamos evaluando”, manifestó.

De las 8 universidades que hay en Arequipa, 4 estás licenciadas por la Sunedu. Estas son: Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Universidad Católica Santa María (UCSM), Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la Universidad La Salle.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe