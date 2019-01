Fiscalía acusa a ex asesor de Yamila Osorio de haber codirigido mafia de Transportes

El Ministerio Público acusó a Marcelo Juan Bermejo Velásquez, ex asesor de la que fue gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, de haber codirigido la presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur, que se dedicada a extorsionar y cobrar cupos a dueños de minivanes en la Ciudad Blanca.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado acusa a Bermejo de haber operado detrás de la supuesta organización como la cabeza que colocaba a funcionarios en puestos claves y presumiblemente haber recibido el dinero de los cobros ilegales.



La fiscal del caso, María Alejandra Cárdenas, acusa a Bermejo de los delitos de organización criminal, cohecho y concusión. Por ello, está pidiendo en su contra prisión preventiva de 36 meses. Este jueves, continuó en Arequipa la audiencia en la que la fiscal sustenta este pedido que también abarca a otros ocho implicados, entre ellos el ex gerente de Transportes, José Gamarra Vásquez, acusado de ser el otro jefe de la agrupación.



La magistrada comparó a Bermejo con Vladimiro Montesinos, el encarcelado ex asesor de Alberto Fujimori. Agregó que operaba en la Gerencia Regional de Transportes con la “venia” de la ex gobernadora regional como un “hombre de atrás” o un “poder oculto”.

- ¿Quién es Marcelo Juan Bermejo? -

Conocido en los pasillos de la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) como Juan Bermejo y dentro de la presunta organización criminal como Chelo o Camanejo (según la fiscalía), es un ingeniero agrónomo de 46 años. De acuerdo con su contrato, laboraba en la región como consultor y su salario salía del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), recursos usados para contratar profesionales calificados.



Ex funcionarios de la gestión Osorio indicaron que Bermejo habría tenido atribuciones exclusivas y que habría tomado decisiones por encima de varios gerentes regionales. Fuentes de este Diario indican que él se habría encargado de la contratación de personal y de haber manejado una lista de proveedores.



Bermejo, quien ahora se encuentra en libertad y en calidad de imputado, trabajó en el Gobierno Regional de Moquegua cuando fue gobernador el hoy presidente de la República, Martín Vizcarra. Luego apareció en la campaña regional del 2014 en Arequipa. Aportó S/5.000 a la agrupación política Arequipa Tradición y Futuro (ATF), y era el encargado de dar los refrigerios en la campaña de segunda vuelta de Yamila Osorio. Cuando ganaron las elecciones, Bermejo colaboró en el proceso de transferencia.

- Trabajo en la región -

De acuerdo con la carpeta fiscal, en enero del 2015 Bermejo fue designado asesor para ver el avance de diferentes proyectos. Del 2016 al 2017, por encargo del jefe de asesores, Juan Carlos Agramonte, apoyó en los temas sociales del Proyecto Majes-Siguas II.



El Comercio accedió a la declaración fiscal de la ex gobernadora Yamila Osorio. Allí, ella negó haberle encargado a Bermejo ver temas vinculados a la Gerencia de Transportes.

Según la fiscal, en los audios que se manejan en la investigación “no hay ninguna conversación entre la gobernadora [Yamila Osorio] con los coimputados. Solo uno de los coimputados dice ‘la doctora’, pero no sabemos si se refería a ella”.



Para la fiscalía no queda claro cuál era el trabajo que desempeñaba Bermejo dentro del gobierno regional. Su abogada leyó este jueves el contrato del ex asesor, durante la audiencia de pedido de prisión preventiva: “Asesorar a la alta dirección del gobierno regional, absolver consultas formuladas de la alta dirección. Asesorar las comisiones donde se requiera su participación, asesoramiento en la gerencia regional de Agricultura, asesoramiento en el proyecto Majes-Siguas II, asesoramiento en proyectos de saneamientos…”. La fiscal insiste que la descripción de su labor es vaga.

- Lo acusan -

Tres testigos protegidos señalaron al ex asesor como el jefe de la presunta organización criminal y el que recibía el dinero de las coimas. Uno de los testigos indicó al Ministerio Público que tenían la orden de Bermejo de cobrar S/ 300 por cada minivan informal. Que de todo lo recaudado el 70% era para presuntamente para Bermejo y el 30% para los que hacían el trabajo.



Para el Ministerio Público existen evidencias de peligro de fuga. De acuerdo con su movimiento migratorio, Bermejo realizó viajes a Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia y España. Su pasaporte tiene vigencia hasta julio de 2021.



En declaraciones a la prensa, el ex asesor dijo que no existen pruebas de lo que se le acusa. Dice que nunca tuvo injerencia en la Gerencia Regional de Transportes. Indicó que solo era un externo que controlaba la ejecución presupuestal de recursos destinados a dar mantenimiento a vías en las zonas altas.



Aseguró que no tenía tiempo para otras actividades porque trabajaba desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. Cuando se le preguntó sobre la comparación que le hizo la fiscal con Montesinos, respondió: “No es un halago, ni es algo bueno que te digan eso”.



Bermejo, junto a otros funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, fundó el movimiento regional Yo Amo Arequipa.



