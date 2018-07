Gripe AH1N1 cobra su segunda víctima en Arequipa

Durante la madrugada de este miércoles, un paciente de 50 años de edad falleció en el hospital Alberto Seguín Escobedo de Essalud en Arequipa a causa de la gripe AH1N1.

Él estuvo hospitalizado desde la semana pasada en el nosocomio y es la segunda víctima, en lo que va del año, de la influenza.

La Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud Arequipa (Gersa) envió las muestras de 170 de pacientes sospechosos al Instituto Nacional de Salud (INS). De estos, 47 dieron positivos, la mayoría de ellos ya se recuperaron y fueron dados de alta. Aún se espera los resultados de 20 muestras.

El jefe de la Oficina de Epidemiología, Percy Velarde, indicó que el año pasado no se registraron casos. Contó que en el 2016 se registró una epidemia con 180 casos positivos y 9 fallecidos. Al momento, no se tiene con exactitud las causas del rebrote del virus. "Puede ser porque el frío se incrementó o porque iniciamos la vacunación en abril, el año pasado (donde no hubo casos) iniciamos más temprano", declaró.

Desde abril, se distribuyeron 150 mil dosis de la vacuna contra la influenza para adultos y 40 mil pediátricos. Estas se encuentran disponibles en todos los establecimientos de Salud.

