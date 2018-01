Hermano de "Artemio" prófugo tras ser acusado de corrupción

Ángel Agustín Flores Hala, hermano de Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, quien purga cadena perpetua por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, recibió nueve meses de prisión preventiva por corrupción y está prófugo.



Ángel Flores es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua y de Arequipa por el presunto direccionamiento y compras sobrevaloradas realizadas mientras ocupaba el cargo de jefe de Logística en ambos gobiernos regionales.



En el caso de Moquegua, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Interno del Consejo, Rolando Máximo Ramos, indicó que en enero del año pasado detectaron irregularidades en la compra de 10 mil frazadas para atender la temporada de heladas en la región. Junto a la fiscalía intervinieron el almacén del gobierno regional y hallaron mantas polares, cuando las bases para la compra exigían frazadas. Por este producto pagaron un precio sobrevalorado de S/ 39,90 la unidad.



Esta no es la única investigación que afronta Flores. En Arequipa también fue designado jefe de Logística por la gobernadora regional, Yamila Osorio, desde mayo del 2015 hasta marzo del 2016.



El consejero regional de Arequipa, Jacinto Rosas, explicó que el funcionario está implicado en la adquisición sobrevalorada de materiales de construcción para diferentes obras del Gobierno Regional de Arequipa y en la compra irregular de 350 máquinas, que estaban valorizadas en S/ 570.000.



“La región terminó pagando S/107.500 adicionales por las máquinas. Allí hubo sobrevaloración, direccionamiento y fraccionamiento y se realizó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción", explicó Rosas.



Teme por su vida

La consejera regional de Arequipa, Claudia Puma, denunció públicamente que en agosto del año pasado fue amenazada de muerte por Ángel Flores, luego de que ella iniciara una investigación por la compra de las frazadas. "Coincidimos en un cumpleaños y me dijo que sabía dónde estudiaba mi hijo y que él tenía derecho a vivir, pero yo no. Si algo me pasa, lo responsabilizo directamente a él", dijo la consejera.



Con la colaboración de Zenaida Condori