Javier Ísmodes “No me siento perdedor, he hecho mi mejor esfuerzo”

En conversación con El Comercio, el ex candidato regional de Arequipa destacó haber alcanzado el tercio de la votación en la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2018



Esta fue la tercera postulación de Ísmodes al GORE Arequipa. También ha tentado la alcaldía provincial. (Foto: Universidad Católica San Pablo)