Lluvias en Arequipa: colapsan torrenteras y desbordes dañan viviendas en Cayma y Cerro Colorado

Debido a las intensas lluvias que se vienen registrando en la región Arequipa, las torrenteras se desbordaron este domingo 22 de febrero, afectando a varias viviendas en los distritos de Cayma y Cerro Colorado.

Según informó la Agencia Andina, los nuevos desbordes inundaron viviendas, calles y parques de ambos distritos. Los lugareños tuvieron que evacuar sus casas tras la caída de un huaico.

La fuerte corriente de agua arrastró a una persona en la avenida Metropolitana cuando intentaba poner a salvo su vehículo. En medio de la emergencia, un grupo de pobladores logró rescatar al sujeto.

Se reportó la inundación de varias viviendas en las zonas de Buena Vista, Vista Alegre y Cooperativa Abogados. La violencia de las torrenteras dejó sin energía eléctrica a este distrito, afectando a miles de familias.

De igual modo, se reportaron en redes sociales emergencias por desborde de torrenteras en los distritos de Cayma, Sachaca y Alto Selva Alegre.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Arequipa informó el último sábado que el impacto de las lluvias iniciadas el pasado 19 de febrero dejó 2.301 personas afectadas, 78 damnificadas, además de dos víctimas mortales.

De igual forma, se detalló que 619 viviendas fueron afectadas, de las cuales 12 han quedado totalmente inhabitables. En cuanto a la infraestructura pública, se reportó 92.9 kilómetros de vías dañadas, cuatro puentes con daños estructurales y un establecimiento de salud comprometido.

Un huaico en Arequipa ha bloqueado el kilómetro 532.200 de la Panamericana Sur, dejando varados buses y vehículos en Caravelí. La situación, causada por el desbordamiento del río Lomas, ha generado preocupaciones entre los pasajeros y daños en infraestructuras.

Asimismo, las lluvias han golpeado severamente la zona rural de la provincia. La entidad regional registró 51 hectáreas de cultivo dañadas, así como una bocatoma afectada y 3 000 metros de canales de riego dañados (150 metros se encuentran destruidos).