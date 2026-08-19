Derrumbes y huaicos provocados por intensas lluvias en Arequipa mantienen bloqueada la Panamericana Sur. Foto: Martín Ojeda
Derrumbes y huaicos provocados por intensas lluvias en Arequipa mantienen bloqueada la Panamericana Sur. Foto: Martín Ojeda
Por Redacción EC

Más de 30 efectivos del Ejército se desplazaron a las zonas afectadas de la Panamericana Sur en Arequipa para apoyar en las labores de limpieza y recuperación de la carretera, bloqueada desde el domingo por la caída de huaicos, rocas y material producto de las intensas lluvias.

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