Más de 30 efectivos del Ejército se desplazaron a las zonas afectadas de la Panamericana Sur en Arequipa para apoyar en las labores de limpieza y recuperación de la carretera, bloqueada desde el domingo por la caída de huaicos, rocas y material producto de las intensas lluvias.

Los trabajos se concentran principalmente en el tramo comprendido entre Ocoña, en la provincia de Camaná, además de Ático, en la provincia de Caravelí, donde persisten las dificultades para restablecer el tránsito debido a las precipitaciones y los continuos deslizamientos.

Agentes del Ejército participan en las labores de limpieza y retiro de rocas que bloquean el tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Atico, en Arequipa. Foto: Andina

Los efectivos pertenecen al Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi, de la Tercera División de Ejército de Arequipa. Su intervención busca contribuir a la liberación de la vía, en coordinación con las autoridades locales, Provías Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa.

Vehículos permanecen atrapados

El bloqueo afecta a cientos de unidades que circulaban en ambos sentidos de la Panamericana Sur. Entre los kilómetros 527 y 530 permanecen varados al menos 20 vehículos de alto tonelaje, entre semirremolques y remolques, algunos de ellos parcialmente sepultados por los montículos de piedras.

Los conductores han tenido que utilizar lampas para retirar parte del material y tratar de liberar sus unidades, mientras esperan el ingreso de maquinaria pesada. Los equipos destinados a estos trabajos permanecen a la espera en Quebrada Onda.

Vehículos se hallan varados desde el domingo. Foto: difusión

Las lluvias asociadas a la DANA Aníbal ocasionaron desprendimientos de rocas y huaicos en diferentes puntos de la carretera. Las piedras incluso impactaron contra un bus interprovincial y camiones, provocando daños en las unidades.

Según estimaciones recogidas en la zona, la limpieza podría demorar al menos siete días aun con las seis máquinas disponibles en ambos frentes, siempre que las condiciones climáticas permitan continuar con los trabajos.

Pasajeros caminan para buscar transporte

La interrupción de la vía también afecta a los pasajeros que permanecen varados. Algunos descendieron de sus vehículos en las zonas de Ático y Ocoña y optaron por caminar por el tramo bloqueado con la finalidad de encontrar otro medio de transporte y continuar su viaje.

Ante esta situación, también se solicitó al Gobierno establecer un puente aéreo entre Ático y Ocoña y disponer de maquinaria adicional para acelerar la recuperación de la carretera.

Provías Nacional había previsto inicialmente que el tránsito podría restablecerse hacia el mediodía del lunes. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron cumplir con esa estimación y la circulación continúa restringida.

Ciudadanos arriesgan sus vidas para cruzar zona de huaicos y derrumbes en Ocoña. Foto: captura de video

Persisten los deslizamientos

Las precipitaciones continúan en la zona y generan nuevos desplazamientos de lodo sobre la carretera Ocoña-Ático. Por ello, las autoridades y pobladores permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

A inicios de semana también se reportó la caída de material en el sector de Secocha, en la provincia de Camaná. El desprendimiento generó preocupación entre los pobladores ante el temor de que las rocas pudieran alcanzar zonas habitadas.