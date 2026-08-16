La intensa lluvia que se registró en la zona costera de las provincias de Caravelí y Camaná, región Arequipa, provocó derrumbes y el bloqueo de la carretera Atico-Ocoña, en la carretera Panamericana Sur.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que los derrumbes ocurrieron entre los kilómetros 709 al 782 de dicha vía, ocasionando la interrupción del tránsito vehicular en la zona.

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Debido a ello, a través de la Unidad Zonal Arequipa, Provías Nacional viene trabajando en la remoción de los derrumbes con maquinaria pesada.

#ATENCIÓN hoy empezaron las lluvias con fuerza, en la panamericana sur se reportó la caída de un huayco a la altura del tramo de Ático - Ocoña, una fila de vehículos quedaron varados #ULTIMO #fenomenoelniño #lluvias #huaycos pic.twitter.com/mDvSRViyrY — Pablo Ramos Rivas (@pabloramosrivas) August 17, 2026

“Sin embargo, debido a la caída de rocas en diversos tramos se ha decidido suspender el tránsito en ese sector para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros”, explicó en una nota de prensa.

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Refirió que los sectores con mayor afectación son Quebrada Honda del km. 720 al km. 735 y el sector La Planchada del km. 764 al km. 781.

Respecto de la Alerta Roja del servicio meteorológico de lluvias para la costa entre #Arequipa y #Tacna (vuelos cancelados para hoy), Aquí dos videos de #DioniComunicaciones en un poblado entre #Atico y #Ocoña y otro en #Ilo. Las lloviznas son muy intensas. https://t.co/RKhQdJbkSY pic.twitter.com/j3F6Y6bQl9 — Abraham Levy (@hombredeltiempo) August 16, 2026

La Policía de Carreteras efectuó el cierre del tramo Atico y Ocoña, a fin de prevenir accidentes. En la zona hay maquinaria pesada que retomará las acciones de limpieza apenas mejoren las condiciones climáticas.

Cabe indicar que personal de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Atico, realiza la evaluación de la situación y coordina para realizar las acciones correspondientes, a fin de habilitar la vía.