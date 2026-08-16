Intensa lluvia en Arequipa provocó derrumbes y bloqueo de la carretera Atico-Ocoña. (Foto: @pabloramosrivas / X)
Intensa lluvia en Arequipa provocó derrumbes y bloqueo de la carretera Atico-Ocoña. (Foto: @pabloramosrivas / X)
Por Redacción EC

La intensa lluvia que se registró en la zona costera de las provincias de Caravelí y Camaná, región Arequipa, provocó derrumbes y el bloqueo de la carretera Atico-Ocoña, en la carretera Panamericana Sur.

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