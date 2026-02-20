Lluvias en Arequipa: vecinos y brigadas realizan labores de limpieza tras fuertes inundaciones | FOTOS

Desde tempranas horas de este viernes, pobladores y brigadas de apoyo realizan labores de limpieza para retirar toneladas de tierra y escombros en diversas áreas de Arequipa. Ello luego de que la lluvia torrencial que soportó la región dejara cuantiosos daños materiales en 16 de los 29 distritos que conforman esta jurisdicción.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que las lluvias intensas que ocasionaron la activación de quebradas e inundaciones en la provincia de Arequipa. El balance indica que dos personas fallecieron, varias heridas; así como daños en viviendas, vías de comunicación, puentes, establecimientos de salud, cultivos, comercios y servicios básicos de agua potable, desagüe y energía eléctrica.

Arequipa ya soportaba varios días de fuertes lluvias, pero lo registrado este jueves fue la más intensa del año.

En ese sentido, indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa informó que los distritos afectados por este fenómeno son: Alto Selva Alegre, Cayma, Arequipa, Cerro Colorado, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Pocsi, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Uchumayo y Yanahuara.

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desplegó maquinaria pesada y equipos técnicos especializados en los distritos más afectados por las intensas lluvias, con el objetivo de remover escombros, restablecer el tránsito y proteger a las familias perjudicadas tras la activación de quebradas.

El sector envió un cargador frontal y un volquete al distrito de Cayma.De igual manera, en el distrito de Chiguata se dispuso el envío de un cargador frontal y dos volquetes para intensificar las labores de limpieza en las zonas más comprometidas.

Efectivos de la Policía Nacional y del Ejército del Perú brindan resguardo en las zonas afectadas para garantizar la seguridad de las viviendas y las familias perjudicadas.