Yanahuara, Cayma, San Juan de Siguas, Sandía, Sachaca, Alto Selva Alegre, Paucarpata, son algunos distritos afectaos. Foto: Andina
Las intensas lluvias en Arequipa han dejado hasta el momento seis muertos y uno más por confirmar (falta definir en el parte policía) así lo anunció el gerente regional de Salud, Walter Oporto. Además, las autoridades han señalado más de 4 mil afectados tras el desborde de una torrentera.

