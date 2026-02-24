Las intensas lluvias en Arequipa han dejado hasta el momento seis muertos y uno más por confirmar (falta definir en el parte policía) así lo anunció el gerente regional de Salud, Walter Oporto. Además, las autoridades han señalado más de 4 mil afectados tras el desborde de una torrentera.

Los fallecidos se encuentran en diferentes sitios de la región, pero todos a consecuencias de las lluvias y huaicos. La primera víctima fue una mujer de la tercera edad (70). Ella fue arrastrada por un huaico en la asociación Los Milagros, en el distrito de Cayma.

El segundo caso corresponde a un varón identificado como Moisés Salomón Gamio Manchego, luego de que un rayo lo impactara en Uchumayo durante una tormenta eléctrica del 19 de febrero.

Padre e hijo fallecidos por huaico

El tercer y cuarto fallecido son un padre y su hijo de 14 años, que fueron arrastrados por un huaico en la asociación Mujeres con Esperanza. Las autoridades los encontraron en el sector de Rafael Belaúnde.

En el distrito de Atico, provincia de Caravelí, se registró el quinto muerto también por un huaico, mientras que el sexto se reportó en Caylloma, donde joven pereció tras ser arrastrado por el agua.

El séptimo caso de fallecimiento se trata de un joven que se resbaló desde un acantilado hacia un huaico que pasaba.

Huaicos afectan sector agrario

Según la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional unas 51 hectáreas de cultivos quedaron afectadas, además del daño a una bocatoma y cerca de 3,000 metros de canales de riego, de los cuales 150 metros fueron completamente destruidos.

La entidad precisó que, hasta el momento, ha recibido reportes de daños provenientes de 15 distritos de la provincia de Arequipa y continúa recopilando información para actualizar el balance en las próximas horas.

Yanahuara

Cayma

San Juan de Siguas

Sandía

Sachaca

Alto Selva Alegre

Paucarpata

Miraflores

José Luis Bustamante y Rivero

Mariano Melgar

Hunter

Socabaya

Chiguata

Pocsi y Uchumayo

Sistema de salud también dañado

En el sector Salud, se han reportado 38 establecimientos impactados por las lluvias. A pesar de los daños ocasionados, todos permanecen en funcionamiento y continúan brindando atención a la población.