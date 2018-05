Miles visitaron Santuario de Virgen de Chapi en Día de la Madre

El Santuario de la Virgen de Chapi recibió hoy a miles de fieles que llegaron hasta el distrito de Polobaya, en la región Arequipa, para celebrar el Día de la Madre.



Para tal ocasión se programaron tres misas en los horarios de 9 a.m., 11 a.m. y 12:30 p.m.; además del Santo Rosario que dio inicio a las celebraciones preparadas para este domingo desde las 8:30 a.m.



El rector del Santuario, padre Zacarías Kumaramangalam, invitó, en la víspera a todas las familias, a participar hoy domingo 13 de mayo, Día de la Madre, para celebrar esta fecha tan especial.



El Santuario de la Virgen de Chapi está ubicado a dos horas de la ciudad de Arequipa. Al lugar se llega por una vía totalmente asfaltada.



La Mamita de Chapi, como también se le conoce a la Patrona de Arequipa, es visitada el segundo de domingo de mayo por miles de fieles, quienes llegan en familia para celebrar el Día de la Madre junto a la Virgen María.



Cabe señalar que además de las celebraciones en el Santuario de Chapi, las 75 parroquias de la Arquidiócesis de Arequipa oficiaron una misa de acción de gracias por el Día de la Madre, en los horarios habituales de cada domingo, en su respectiva jurisdicción.