Los titulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa y Desarrollo Agrario y Riego arribaron a Arequipa para atender de manera la emergencia provocada por las intensas lluvias y huaicos que han afectado diversos distritos de la región.

En el distrito de Yanahuara, específicamente en el sector calle Grande, un equipo multisectorial realizó inspecciones técnicas con el fin de determinar intervenciones urgentes y reforzar la respuesta operativa. El despliegue incluye personal especializado y trabajo articulado con autoridades locales, con el objetivo de garantizar atención oportuna a las familias afectadas y mitigar riesgos adicionales.

En la zona se evaluaron los daños en la infraestructura vial y se coordinan acciones inmediatas para restablecer accesos, asegurar la transitabilidad y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Asimismo, las autoridades se trasladaron a Alto Cayma para verificar directamente la situación y coordinar medidas preventivas y correctivas frente a posibles nuevos deslizamientos.

De manera paralela, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Unidad Zonal Arequipa, ejecuta trabajos de mantenimiento en el tramo Yauca–Atico de la carretera Panamericana Sur. Mediante Provías Nacional y Provías Descentralizado, en el sector Pampa Tanaka se realizan labores de desarenado con cargadores frontales y volquetes operativos, manteniéndose en alerta permanente ante posibles huaicos en Atico, Cháparra, Chala y Yauca.

No obstante, durante una reunión de emergencia realizada en la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), los titulares de Vivienda, Transportes, Agricultura y Defensa reconocieron que no podrán ejecutar acciones formales hasta que se concrete la juramentación del nuevo gabinete, prevista para este 24 de febrero. Recién después de ese acto se solicitará la declaratoria de emergencia para las ocho provincias afectadas.

La visita generó cuestionamientos por parte de autoridades locales. El alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, exigió que la eventual declaratoria incluya créditos suplementarios por al menos diez meses para financiar encauzamientos y muros de contención. En tanto, el alcalde de Arequipa, Víctor Rivera Chávez, criticó la presencia de los ministros y señaló que solo acudieron a tomarse “fotos”, sin resultados concretos.

En breves declaraciones a la prensa, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, informó que se gestionará la entrega de 15 000 sacos terreros, la evaluación de 2065 viviendas afectadas, el despliegue de maquinaria de todas las jefaturas zonales, apoyo técnico y la entrega de bonos de arrendamiento de S/500 hasta por dos años para los damnificados que cumplan los requisitos establecidos.

Por su parte, el medio regional Radio La Única reportó que vecinos también expresaron su molestia por la breve visita de las autoridades. Señalan que no fueron escuchados.