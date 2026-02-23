Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ministros llegaron a Arequipa para desplegar acciones en pro de distritos afectados por inundaciones. Foto: Gore Arequipa
Ministros llegaron a Arequipa para desplegar acciones en pro de distritos afectados por inundaciones. Foto: Gore Arequipa
/ Rodrigo Talavera
Por Redacción EC

Los titulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa y Desarrollo Agrario y Riego arribaron a Arequipa para atender de manera la emergencia provocada por las intensas lluvias y huaicos que han afectado diversos distritos de la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: