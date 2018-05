Minsa insistirá con octógonos nutricionales en etiquetas de productos

La viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle Dávila, indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) insistirá con la implementación de los octógonos nutricionales en las etiquetas de los productos. Durante su visita a Arequipa indicó que el objetivo es que la población advierta fácilmente el contenido alto en grasa, azúcar o sal.



La viceministra viajó a Arequipa para el lanzamiento de la jornada nacional contra la anemia. Explicó que otro problema de salud alimentaria es la obesidad. De ahí que necesitan advertir qué tipos de alimentos se están consumiendo, sostuvo.



No obstante, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó (la semana pasada) modificar la Ley de Alimentación Saludable e incluir el semáforo alimenticio, propuesta que anteriormente observó el presidente de la República, Martín Vizcarra.



“La posición del Ministerio de Salud son los octógonos. Vamos a ir al pleno del Congreso y se va a discutir. Lo concreto es que estamos hablando de alimentación saludable, y nuestro deseo de que haya octógonos es porque también tenemos problemas de obesidad. Somos el tercer país con más casos, después de México y Chile. Uno puede ser obeso y tener anemia”, manifestó.



La viceministra contó que, actualmente, de cada 10 niños en el Perú, cuatro tienen anemia. La meta al 2021 es bajar del 43.6% al 19%.

“Cuando la cifra en un país llega al 20% ya se configura en un problema de salud pública. Nosotros queremos estar por debajo”, comunicó.



La representante del Minsa indicó que los bebes no esperarán hasta a los seis meses – inicio de su alimentación complementaria- para que reciban sus micronutrientes de hierro, sino que ahora será a partir de los cuatro meses. Además, aseveró, que no solo se enfocarán en las gestantes, sino también prepararán a las adolescentes para cuando sean madres.