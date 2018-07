Nevadas inusuales afectan poblados de la costa de Arequipa

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa informó hoy que las nevadas y bajas temperaturas también afectan poblados ubicados en la costa de dicha región. El caso más extremo se registró el último fin de semana en el distrito de Quicacha, ubicado en la provincia de Caravelí, donde por más de nueve horas se registró una inusual nevada que afectó a los moradores y al ganado de la zona.



Quicacha es un valle que se encuentra 1,815 metros de altura. A 20 kilómetros de su capital se encuentran los anexos de Tambo, Cantaña, Tonco, Maraycasa y Sifuentes, a una altura de 3 mil m.s.n.m. Desde la noche del viernes 13 hasta la mañana del sábado, la nieve acumulada alcanzó en estos lugares una altura de hasta 20 centímetros.



El alcalde de Quicacha, José Barrientos, contó a este medio que el fenómeno climático afectó a más de 800 pobladores. Los daños a la salud, como enfermedades respiratorias, fueron inmediatos. No hubo alimento para el ganado por dos días. Los pastizales cubiertos de nevada perjudicaron a 600 vacas, 500 ovejas y 1500 cabras



“No estamos preparados para las bajas temperaturas. No es normal que haya nevadas en estos lugares, por eso no nos incluyeron entre los distritos declarados en Emergencia por heladas y nevadas. Ahora no sabemos si se repetirá esta situación. Por eso estamos solicitando atención médica y medicamentos para la población. Pedimos ropas de abrigo, ponchos, frazadas, guantes y chalinas para las familias”, indicó la autoridad local.



Las autoridades locales exigen que el gobierno regional les proporcionen kits veterinarios, pacas de avena y forraje para el ganado. La jefa del COER Arequipa, Jacqueline Choque, señaló que se están trasladando a la zona para evaluar cuál fue el impacto de esta imprevista nevada para que dispongan la ayuda. A través de las redes sociales pobladores de la zona difundieron las imágenes de la nevada que ha generado gran sorpresa.



El especialista en Meteorología e Hidrología del Senamhi-Arequipa, José Luis Ticona, explicó que en la zona también puede presentarse nevadas, pero al no ser común sorprendió a la población. Lo normal es que haya nieve por encima de los 4,000 m.s.n.m. Senamhi no tiene estación en Quicacha, de ahí que no pueden calcular la cantidad de nieve acumulada.

No obstante, manifestó que esos mismos días en Caylloma la nevada llegó a los 5 cm. En Sibayo fue de 3,5 mientras que en Orcopampa 1.2 cm. El especialista advirtió que entre el 19 y 22 de este mes las nevadas volverán, pero esta vez en zonas más altas. “ Será intenso, algo similar a lo ocurrido el 4 de junio, donde la carretera de Arequipa – Puno – Cusco tuvo más de 25 cm. de nieve de espesor”, agregó.

