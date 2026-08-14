En Arequipa continúa el paro de transportistas convocado en rechazo a la reducción de la tarifa del pasaje de 1.30 a 1 sol, establecida en el marco del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Las medidas de fuerza ya vienen generando severos problemas de movilidad en diversos sectores de la ciudad y han obligado a las autoridades a tomar acciones de emergencia.

Protestas y bloqueos en Cerro Colorado

Según Canal N, el acatamiento de la protesta ha paralizado a más del 50 % de la flota de transporte público en la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, grupos de manifestantes concentraron sus acciones en el distrito de Cerro Colorado, donde procedieron al bloqueo de vías estratégicas para impedir el tránsito vehicular.

Los manifestantes argumentan que dicha tarifa no cubre los costos operativos actuales.

Transportistas del SIT atacan a una unidad informal en el distrito de Alto Selva Alegre

Accesos al aeropuerto cerrados

El impacto del paro se siente con fuerza en las actividades cotidianas de la población, que están imposibilitadas de llegar a sus centros de trabajo y realizar sus diligencias diarias, quedándose varadas en paraderos y avenidas principales.

Como medida preventiva ante posibles desmanes, las autoridades dispusieron el cierre de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón. Fuerzas del orden monitorean la zona para garantizar la seguridad de los viajeros y evitar el bloqueo del terminal aéreo.

Clases virtuales en colegios por falta de movilidad

Ante el desabastecimiento de transporte, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) emitió un comunicado oficial disponiendo que las instituciones educativas públicas y privadas desarrollen sus actividades de manera virtual durante la jornada.

La medida busca salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo que enfrentan serias dificultades para desplazarse hacia los colegios.



