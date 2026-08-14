Paro de transportistas Arequipa. Foto: GEC
Paro de transportistas Arequipa. Foto: GEC
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En Arequipa continúa el paro de transportistas convocado en rechazo a la reducción de la tarifa del pasaje de 1.30 a 1 sol, establecida en el marco del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Las medidas de fuerza ya vienen generando severos problemas de movilidad en diversos sectores de la ciudad y han obligado a las autoridades a tomar acciones de emergencia.

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