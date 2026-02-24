Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero en Arequipa y cuidó a su dueño hasta ser rescatado. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero en Arequipa y cuidó a su dueño hasta ser rescatado. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

Un perro chihuahua fue hallado con vida entre los restos del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que cayó el pasado 22 de febrero en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El animal permaneció junto al cuerpo de su dueño, convirtiéndose en el único sobreviviente del accidente ocurrido alrededor de las 4:20 p.m.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.