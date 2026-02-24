Un perro chihuahua fue hallado con vida entre los restos del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que cayó el pasado 22 de febrero en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El animal permaneció junto al cuerpo de su dueño, convirtiéndose en el único sobreviviente del accidente ocurrido alrededor de las 4:20 p.m.

Según reportó Latina Noticias, el pequeño perro, que llevaba un collar azul, fue hallado inmóvil entre los restos de la aeronave y luego trasladado por personal de la Fuerza Aérea.

A pesar del impacto y de las bajas temperaturas durante la madrugada, el can se mantuvo junto a su propietario hasta la llegada de los equipos de rescate.

El accidente se registró en la zona agreste de Chala Viejo, cerca del límite con el distrito de Huanu-Huanu, a unos siete kilómetros del área urbana. Pobladores del sector señalaron que vieron el helicóptero sobrevolar la costa y, poco después, escucharon un fuerte estruendo.

Las labores de recuperación de los cuerpos se han retrasado por la difícil geografía del lugar y la neblina en la zona norte de Arequipa. La fiscal adjunta de Caravelí, Yolanda Martínez Ríos, junto a peritos de Criminalística y Medicina Legal, informó que los trabajos se reanudaron este martes 24 de febrero a primera hora.

Fallecen los ocupantes del helicóptero

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó que los 15 ocupantes del helicóptero MI-17, declarado desaparecido el 22 de febrero, fallecieron tras hallar la aeronave en Chala Viejo, Caravelí. Entre las víctimas están cuatro tripulantes y once pasajeros. La nave se dirigía a Arequipa para labores de rescate y entrenamiento, y la FAP activó la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas.