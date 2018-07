Profanan tumbas en Arequipa: huaqueros sacaron reliquias y abandonaron momias

El último fin de semana, desconocidos profanaron tumbas antiguas en el distrito Huancarqui, provincia de Castilla, en Arequipa. Los saqueadores dejaron al descubierto momias y varios restos óseos.

Pobladores del lugar denunciaron esta profanación ante la Policía Nacional, e indicaron que los huaqueros sacaron las reliquias de valor.

El alcalde el Municipalidad de Huancarqui, Jony Mampari Cárdenas, descartó que se traten de momias incaicas. Contó que los pobladores antiguos no tenían un cementerio y enterraban a sus muertos por todo lado, sobre todo en las faldas de los cerros.

"No sabemos con exactitud si pertenecen a alguna cultura. Hemos pedido a la Dirección de Cultura que analice los restos. Pero no es la primera vez que ocurre estos hechos, a mí me parecen que fueron estudiantes universitarios que desenterraron los restos", indicó la autoridad local.

Por su parte, el director de la Oficina Desconcentrada de Cultura, Franz Grupp, dispuso desde el lunes el acordonamiento del lugar y solicitó a la Policía Nacional resguardar la zona. "Mañana se trasladarán arqueólogos al lugar, para analizar los restos. Allí se podrá determinar su antigüedad y su valor", agregó.

Huancarqui tiene influencia de las culturas Wari, Tiahunaco y Paracas. Aunque cuenta con una declaratoria de reserva arqueológica, hay varios lugares que no están protegidos.

