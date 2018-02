- / -

Los trabajadores de Leche Gloria aseguraron que de aprobarse el proyecto de ley, la empresa no podría mezclar leche fresca con la de polvo y como técnicamente no se puede elaborar leche evaporada exclusivamente leche fresca, la empresa se vería en la obligación de usar solo leche en polvo. Para ello no se necesitaría tantos trabajadores por lo que muchos se irían a sus casas. (Fotos: Zenaida Condori)