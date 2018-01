¿Por qué se registró salida de peces del mar en Arequipa?

El domingo, luego del sismo de 6,8 grados de magnitud, bañistas que se encontraban en playas de Camaná, en Arequipa, registraron la presencia de varias especies marinas en la orilla del mar, entre ellas mantarrayas.

Aunque hubo quienes relacionaron este suceso con el fuerte sismo que tuvo como epicentro el mar frente a Arequipa, a 56 kilómetros del distrito de Lomas, Marco Quiroz, director del laboratorio del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en Camaná, descartó que este hecho fuera una consecuencia del movimiento sísmico, según comentó en diálogo con El Comercio.

"Estas son especies que han quedado atrapadas en las redes de los pescadores. Estamos hablando de 3 o 4 peces y mantarrayas que son propias de la zona", explicó.



Quiroz agregó que si esta aparición de especies hubiera sido a causa de un maretazo o como consecuencia del sismo, se habría presentado en el distrito de Lomas, donde fue el epicentro del evento sísmico.



"Nosotros hemos hecho un monitoreo en la mañana y no hay nada de eso, no hemos encontrado una varazón (conjunto de peces variados) de este tipo de especies. Si este evento fuera como consecuencia del sismo se hubiera registrado en Lomas y no en Camaná", sostuvo.



Añadió que estos peces no vararon en la playa en ningún momento, ya que para eso es necesario que se presente una "mixtura de peces". Es decir, que no se trate solamente de especies propias de la zona.



Añadió que también están en constante comunicación con los pescadores de Camaná, quienes les habrían informado de la ocurrencia de algún tipo de anomalía en el mar.



"Hemos salido a realizar un recorrido y lo vamos a hacer más tarde también para ver si hallamos algún indicio de este hecho, pero sabemos que no ha sido así", afirmó Quiroz.



Por otro lado, el director del laboratorio Imarpe en Camaná informó que no se ha registrado incremento en el tamaño de las olas, ni que hayan llegado a las costas con fuerza.



Ayer, a las 4:53 a.m, varios minutos después de ocurrido el sismo en Arequipa, la Dirección de de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano.

*Con colaboración de Alicia Rojas.

