Segunda vuelta: Elmer Cáceres recorre provincias de Arequipa tras virtual triunfo

El virtual gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se encuentra recorriendo las provincias de la región para agradecer a los electores que votaron por él en la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el último domingo.

El recorrido inició ayer en su tierra natal, en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma. Luego de participar en las actividades de la Virgen de la Concepción, realizó un "balconazo". En su primer mensaje como virtual gobernador, Cáceres Llica dijo que "por fin ganó un provinciano".

“Por ustedes soy gobernador regional y por eso me sacaré el ancho. Haré de Arequipa la mejor región del Perú. Vamos demostrar que haremos la mejor gestión”, dijo ante un gran número de ciudadanos de Caylloma.

Luego, se trasladó hasta Arequipa. Aproximadamente, a las 8 p.m., subió a un escenario en la Vía 54 de Villa Paraíso, en el distrito de Cerro Colorado, donde se encontraban cantando grupos musicales. Acompañado de su esposa, Jennifer Neira, se dirigió a sus seguidores.

“A más infamia, más votos; a más calumnias, más votos; a más racismo, más votos. Hemos demostrado que cuando uno está con su pueblo recibe el apoyo. A partir del 1 de enero del 2019 empieza una nueva era en la región Arequipa. Una nueva era de igualdad, de equidad y de descentralización. No más racismo, ni discriminación. Nosotros sacaremos pecho por las grandes mayorías”, expresó durante su discurso.

Su esposa también tomó la palabra. “No se han equivocado al elegir a mi esposo. Yo sé que los que no confiaron terminarán convenciéndose. Yo me encargaré de los programas sociales. Mi compromiso es con las mujeres, con los niños, los abuelitos y las personas discapacitadas. No los defraudaremos”, dijo.

Luego de estas palabras, ambos bajaron del escenario resguardados por su seguridad y se dirigieron a El Pedegral. Cáceres visitará el resto de la semana a las provincias para agradecer a sus electores. Asimismo, el sábado subirá al Misti con unas llamas para agradecer a los Apus su virtual triunfo en la segunda vuelta electoral.

