Segunda vuelta: Elmer Cáceres es el virtual gobernador regional de Arequipa

De acuerdo a los resultados de la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE), al 99,10 % de actas contabilizadas en la región Arequipa, Elmer Cáceres Llica lidera las elecciones de segunda vuelta con 57,6% (351.985 de votos válidos), mientras que Javier Ísmodes Talavera alcanzó el 42,3 % (258.457 de votos válidos).

Este virtual triunfo de Cáceres ha generado reacciones en diferentes sectores de la región. El Comercio conversó con cuatro analistas políticos para entender por qué los electores respaldaron su candidatura.

El sociólogo José Luis Vargas sostiene que Cáceres manejó una buena estrategia de campaña, focalizando bien a su electorado y condensando en frases las aspiraciones y necesidades de una mayoría. A ello se suma que tuvo los recursos suficientes y un aparato logístico integrado por personas entrenadas para la campaña electoral.

Desde el punto de vista socioantropológico - dice Vargas - no debería extrañarnos la elección de un gobernador con denuncias de violaciones, cuando Arequipa registra uno de los más altos índices en el país con casos de violencia física y sexual contra la mujer y es una región líder en casos de feminicidios.

“No entiendo cuál es la sorpresa, Cáceres Llica es un digno representante de esta sociedad que nos negamos a ver. La violencia contra la mujer se ha normalizado en el país y más en Arequipa y eso debería merecer otro tipo de preocupación. Por otro lado, la indignación que un grupo de gente mostró (días antes de la elección) contra las violaciones se vio tan fingida, que los electores pensaron que era un ataque mediático más contra su candidato”, indicó.

Para Alipio Montes, analista político, Elmer Cáceres obtuvo gran cantidad de votos porque supo aprovechar al máximo su origen cayllomino. Su apellido materno “Llica” y sus frases en quechua han llegado a una población migrante que se ha asentado en Arequipa.

“Las decisiones de los electores no son muy racionales. No miran la mejor propuesta, miran al candidato que simpatiza más, el que coincide con su forma de ser y el que cree que los va representar. Puede haber un candidato con buenas propuestas, pero eso no cuenta. Aquí gana el que tiene la capacidad de ensamblar emocionalmente con el votante”, apuntó.

Montes también explica que el virtual gobernador se ha presentado como un candidato contestatario, canalizando algunas demandas y preocupaciones de la población.

Por su parte, el analista político Nilo Cruz Cuentas señaló que el virtual triunfo de Cáceres se debe a la identificación que los votantes han encontrado en él. Además, al uso de un lenguaje popular, usando ideas fuerza que se han quedado grabados en la mente de los votantes.

“Otro factor es la victimización, en el sentido de que el señor Cáceres se presentó como una víctima de racismo. La victimización siempre fue un buen negocio en la política”, dijo.

En tanto, el historiador y especialista político Jorge Bedregal prefiere explicar las razones por las que Javier Ísmodes Talavera habría sido derrotado en su tercer intento de llegar al sillón regional de Arequipa.

Argumentó que el discurso Ísmodes durante su campaña fue plano y solo llegó a capturar a aquellos electores en contra de Cáceres Llica. “Ísmodes centró su campaña en la ciudad de Arequipa, descuidando las provincias. No aprendió nada del proceso anterior, se le ha visto siempre respondiendo a las acusaciones de Llica y no proponiendo”, sostuvo.

Agregó que también existió una gran participación del voto nulo (que alcanzó los 243.349 votos) los cuales beneficiaron indirectamente a Cáceres.



