El jueves se llevó a cabo el cierre de campaña de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta en Arequipa. Escenarios, grupos de música y extrema seguridad fue lo que más caracterizó la última presentación proselitista que tuvo Elmer Cáceres Llica, candidato de la agrupación política Unidos por el Gran Cambio. En esta recta final, no faltaron las acusaciones contra su contrincante.

Cáceres Llica cerró su campaña electoral en la zona del Baden, en Paucarpata, el segundo distrito de Arequipa con más electores: 112.197 votantes.

El candidato, que quedó en primer lugar en la primera vuelta con 132.181 votos, se pronunció también sobre las denuncias de violación que al menos tres mujeres han presentado en su contra. Sin embargo, en lugar de aclarar las imputaciones en que está involucrado, acusó a su contrincante, Javier Ísmodes Talavera, de guerra sucia.

"Tienen miedo de LIica, por eso me hacen guerra sucia. He recibido amenazas de muerte por teléfono. Me han dicho, 'Llica retírate o te van a matar'. Yo le he dicho: no te tengo miedo", dijo el candidato.

-Propuestas-



Cáceres Llica también mencionó algunas de sus propuestas para la región Arequipa. Por ejemplo, se refirió sobre la promesa de mejoras en el sector salud y se comprometió a construir dos grandes hospitales más para la ciudad.

Además, cuestionó los estudios de la Variante Uchumayo y los expedientes elaborados en la gestión de la actual gobernadora regional, Yamila Osorio.

En cuanto a obras de infraestructura, dijo que construirán un anillo vial para Arequipa. También dijo que apoyará a las personas con discapacidad.

Insistió que la minera Cerro Verde debe pagar la deuda que le debe a Arequipa. Cáceres prometió la construcción de un centro recreacional, igual al Club Internacional, para personas de escasos recursos económicos. Finalmente, volvió a insistir en la restricción del ingreso de ciudadanos venezolanos a Arequipa.

Su esposa, Jennifer Neira, también tomó la palabra, saludó en quechua a los asistentes al cierre de campaña y se comprometió a trabajar de la mano con su esposo si ganan la segunda vuelta en Arequipa. Ambos finalizaron su participación proselitista bailando el Wititi.

