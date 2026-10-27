Las temperaturas en la región Arequipa continuarán elevadas y podrían incrementarse hasta el miércoles 28 de octubre, con valores de hasta 32 °C en los valles costeros y 23 °C en el litoral, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Asimismo, la entidad alertó sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad en las zonas altas de la región.

El organismo prevé que la temperatura diurna aumente entre moderada y fuertemente en el litoral arequipeño, mientras que en los valles costeros el incremento será de moderada intensidad. Las provincias afectadas serán Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Islay, Arequipa y Camaná.

Senamhi advierte incremento de temperaturas y posibles nevadas en zonas altas de Arequipa. (Foto: Andina)

Cabe mencionar que hace unos días la ciudad registró una temperatura de hasta 27 °C, por encima de los valores habituales para esta temporada, que oscilan entre 22 °C y 23 °C.

Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población utilizar bloqueador solar, sombrero de ala ancha y prendas de manga larga, así como ingerir abundante líquido para prevenir los efectos de las altas temperaturas.

Alerta por lluvias intensas en las zonas altas

El Senamhi también emitió una alerta por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra alta de Arequipa, fenómeno previsto hasta el miércoles 28 de octubre.

En la ciudad de Arequipa, las condiciones podrían cambiar durante la tarde, con incremento de la nubosidad y posibles lluvias ligeras. En las localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar se esperan nevadas y precipitaciones intensas.

Senamhi alerta por lluvias intensas en Arequipa. (Foto: Andina)

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Las provincias comprendidas en esta alerta son La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.