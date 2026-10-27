Temperaturas llegarán a 32 °C en los valles costeros y Senamhi alerta por lluvias intensas. (Foto: Andina)
Temperaturas llegarán a 32 °C en los valles costeros y Senamhi alerta por lluvias intensas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las temperaturas en la región Arequipa continuarán elevadas y podrían incrementarse hasta el miércoles 28 de octubre, con valores de hasta 32 °C en los valles costeros y 23 °C en el litoral, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Asimismo, la entidad alertó sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad en las zonas altas de la región.

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