Un violento ataque registrado en Arequipa ha puesto nuevamente en evidencia la disputa entre bandas de extorsionadores en el sur del país. El ciudadano extranjero Jesús Alberto Calma Becerra, presunto integrante de la organización criminal Los Negritos, fue atacado a balazos en el interior de su propia habitación.

Las imágenes difundidas muestran cómo el sicario venezolano de la banda ‘Los Orientales’ sube por las escaleras mientras se graba elaborando discurso, ingresa al dormitorio de su víctima y le dispara hasta cuatro veces en la parte superior del cuerpo, con el objetivo de matarlo, todo esto en presencia de la pareja del herido. La mujer relató que el atacante llevaba un pasamontañas y huyó tras la agresión.

En la escena se hallaron cuatro casquillos. Calma Becerra resultó herido en el brazo, la mejilla y la axila, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Goyeneche, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según las autoridades, días antes la víctima del ataque habría quemado una motocicleta perteneciente a un grupo rival como parte de una acción intimidatoria, la cual también fue grabada por su autor.

Durante la grabación, el agresor hizo alusión a la organización criminal CCNG, Nueva Generación (Cartel Caribe Nueva Generación, más conocido como ‘Los Orientales’) alabando el accionar de lo que denomina como el “patrón del Caribe”.

La Policía Nacional indicó que se trataría de un ajuste de cuentas en medio de la pugna por el control de extorsiones en la región.

“En la escena del crimen se ha podido establecer cuatro casquillos. La fémina ha señalado que este sujeto ha estado con pasamontaña. Estos integrantes procuran tener la hegemonía dentro de la región”, indicó a América Noticias, el jefe de la Dirincri Arequipa.

En paralelo, se informó que en los últimos meses se logró la captura de 13 integrantes de la organización Los Orientales, grupo que habría identificado y ordenado la ejecución contra el presunto miembro de Los Negritos.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del sicario y esclarecer los vínculos entre estas organizaciones.

