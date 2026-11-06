Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Arequipa esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El Instituto Geofísico del Perú informó en sus redes sociales que el movimiento telúrico se registró a las 1:07 p. m. y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del evento a unos 2 kilómetros al este de Huambo.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III -IV en Huambo.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0766 Fecha y Hora Local: 06/11/2026,13:07:54 Magnitud: 3.7 Profundidad: 12 km Latitud: -15.73 Longitud: -72.09 Intensidad: III-IV Huambo Referencia: 2 km al E de Huambo, Caylloma - Arequipa https://t.co/YL9z4xtwg3 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 6, 2026

Mochila de emergencia

Perú se encuentra ubicado en una de las regiones más sísmicas del mundo e históricamente ha sido afectado por grandes movimientos telúricos, razón por la cual INDECI de manera frecuente informa a la ciudadanía sobre los elementos y artículos que deben formar parte esencial de la denominada Mochila de Emergencia para afrontar los primeros días de evacuación luego de un sismo, por ejemplo.

La prevención resulta vital cuando se trata de mantenernos con vida, poder alimentarnos, atendernos, entre otras acciones necesarias, tras sufrir los embates de la naturaleza, y por ese motivo el Gobierno dispone la implementación de bolsos que contengan provisiones básicas, y hasta alimentos que terminen conformando el “Combo de Supervivencia” promovido para este tipo de casos.

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