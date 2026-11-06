Temblor de magnitud 3.7 en Huambo, Caylloma (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 3.7 en Huambo, Caylloma (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Arequipa esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El Instituto Geofísico del Perú informó en sus redes sociales que el movimiento telúrico se registró a las 1:07 p. m. y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

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