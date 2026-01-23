El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.0 a las 07:20 a. m. de este viernes 23 de enero, con epicentro localizado en el mar, a una distancia de 53 kilómetros al oeste de la ciudad de Caravelí, en la región Arequipa.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Centro Sismológico Nacional (Censis), el evento tuvo una profundidad de 32 kilómetros.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales mayores ni víctimas que lamentar a consecuencia del movimiento telúrico.
Recomendaciones de seguridad
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró el llamado a la población para mantener la calma y tener siempre lista la mochila de emergencia con elementos como: agua, alimentos no perecederos, un botiquín completo, linterna, radio, silbato, ropa abrigadora, artículos de higiene, copias de documentos importantes (en USB o bolsa impermeable), y medicamentos personales. Además de elementos específicos para niños, adultos mayores.
¿Y para las mascotas?
- Ración de alimento seco para al menos tres días
- Agua suficiente en envases seguros
- Cartilla de vacunación o una copia
- Correa, pechera o transportadora, según el caso
- Suéter ligero o cobija para resguardo
- Bolsas para desechos
- Botiquín de primeros auxilios básico (gasas, vendas, antiséptico)
Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.
