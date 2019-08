Audio de Tía María: esto recuerdan los alcaldes que estuvieron en la cita con Vizcarra

El pasado 24 de julio, cuando la población del Valle de Tambo acataba a un paro indefinido que ya llevaba 10 días, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunió en la ciudad de Arequipa con los gobernadores de la Macro Región Sur (Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Ica, Tacna y Apurímac) y con los alcaldes de la provincia de Islay para tratar el tema del proyecto Tía María.



► CCL afirma que la suspensión de Tía María "compromete la estabilidad jurídica del país"

► Vizcarra en reunión por Tía María: "Ya saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente"

Ese miércoles el presidente llegó pasadas las 5:00 p.m. A las afueras de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa habían manifestantes que protestaban contra el proyecto minero Tía María. Al interior los esperaban los gobernadores regionales y las autoridades de la provincia de Islay.



La reunión se desarrollaba de manera conjunta hasta que los alcaldes distritales de Islay quisieron tomar la palabra y no se la cedieron. Entonces, se incomodaron y encabezados por el alcalde provincial, Edgar Rivera se retiraron de la reunión. El presidente Vizcarra los hizo llamar y se desarrolló una reunión paralela.



Junto a Vizcarra estaban el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el consejero regional por Islay, Elmer Pinto Cáceres; el alcalde Provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera y el alcalde distrital de Islay, Fernando Zúñiga Chávez.



Además del alcalde distrital de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso; el alcalde distrital de La Punta de Bombón, Raúl Rodríguez Torres y la alcaldesa distrital de Mejía, Sandra Rivera Cáceres.



El Comercio consultó con algunas de las autoridades presentes en la cita con el presidente Vizcarra y esto fue lo que se recuerdan de la reunión:



El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso (Frente Amplio) quien estuvo en la reunión recuerda claramente que el compromiso interno que tenía el presidente era que en una semana debía ir al Valle de Tambo con la cancelación de la licencia de la construcción.



“Él dijo que iba buscar los mecanismos y con el documento iría al Valle de Tambo. Ese día, antes que termine la reunión yo le pregunté:



"Señor presidente, ¿usted se está comprometiendo a anular la licencia de construcción? Sí, me dijo, así es. Denme una semana. Luego que terminamos la reunión privada pasamanos a la reunión con todo el grupo para informar al a los gobernadores regionales. Nosotros confiamos en la palabra del presidente”, recordó Cornejo.



El consejero regional por la provincia de Islay, Elmer Pinto, recuerda que en esa reunión todas las autoridades le solicitaron la cancelación definitiva del proyecto, porque no podían estar en permanente incertidumbre y que cada tres años se intente imponer el proyecto y se genere inestabilidad social.



Pinto recuerda: “el presidente habló de que buscaría los mecanismos legales dentro del proceso para ver la posible de cancelación. Nosotros lo presionamos con la cancelación, pero yo no recuerdo que el presidente haya dicho ‘yo me comprometo a cancelar’, dijo que buscaría los mecanismos”, remarcó Pinto.



Por su parte la alcaldesa de Mejía, Sandra Rivera, indicó a este Diario que en esa reunión no se llegó a nada concreto. “Él (Vizcarra) dijo que iría por la vía administrativa para resolver el problema y que no se podía resolver en el momento. Más allá no llegamos a nada concreto. Nosotros le pedimos que vaya al Valle de Tambo a conversar, pero él dijo que lo iba a ver. Eso es lo que yo entendí de esa reunión”, apuntó la alcaldesa.

—Lo que revela el audio—

En un audio filtrado de dicha reunión se le escucha decir al presidente Martín Vizcarra:

"Ahora, hay argumentos para retroceder, ya se presentó (recurso de revisión), vamos a hacerlo pero no es que se pueda hacerlo mañana, hay que verlo pero hay que trabajarlo. Hay que hacer eso, yo quiero que esa actitud, esa posición sea transmitida”, dijo el presidente.



A lo que el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, respondió:

"Lo único que queremos es que no nos echen la culpa a nosotros de decisiones que no hemos tomado. No es postura de nosotros. Hacemos sentir el clamor del pueblo y le estamos contando una realidad, nada más. Esto es un problema técnico, pero se ha convertido en una oportunidad política y van a querer aprovecharse", manifestó el alcalde.



El presidente replicó:

“No podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, hemos llegado a esta situación fruto de un proceso largo", añadió Vizcarra.



El alcalde de La Punta de Bombón, Raúl Rodríguez intervino y dijo:

"Le voy a dar una sugerencia: qué le parece, si entre hoy o mañana, usted da un mensaje al pueblo de Valle de Tambo diciendo que ha conversado con las autoridades y con el gobernador y va a estudiar la posibilidad (...) de anular la licencia de construcción y que todo lo visto a usted moralmente lo obliga a tomar ese camino porque privilegia la vida humana. Cómo muestra de ello es que va a ordenar el retiro de la policía, por lo cuanto pide a la población que también vayan a sus casas y den el tiempo prudente para dar solución y que confíen en usted", manifestó Rodríguez.