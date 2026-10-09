Temblor de magnitud 4.2 remeció esta mañana, viernes 9 de octubre, la región Arequipa. De acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 5:55 a.m.

El epicentro tuvo lugar a 33 kilómetros al sureste de la localidad de Aplao, provincia de Castilla, alcanzando una profundidad de 107 kilómetros.

Debido a su profundidad intermedia, el sismo fue percibido de manera leve en diversos sectores de la provincia y zonas adyacentes.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no reporta daños materiales ni personas afectadas.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0726 Fecha y Hora Local: 09/10/2026 05:55:25 Magnitud: 4.2 Profundidad: 107km Latitud: -16.27 Longitud: -72.26 Referencia: 33 km al SE de Aplao, Castilla - Arequipa https://t.co/EECdmXZgrA — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 9, 2026

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

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