Un sismo de magnitud 4.2 remeció la región Arequipa la mañana de este viernes 9 de octubre. Foto: IGP
Un sismo de magnitud 4.2 remeció la región Arequipa la mañana de este viernes 9 de octubre. Foto: IGP
Por Redacción EC

Temblor de magnitud 4.2 remeció esta mañana, viernes 9 de octubre, la región Arequipa. De acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 5:55 a.m.

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