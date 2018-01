Temor en Arequipa por más sismos

A seis días del sismo de 6,8 grados que remeció Arequipa, esta región sigue temblando. Ayer, tres movimientos se registraron en la provincia de Caravelí (a las 3:29 a.m., 12:44 p.m. y 1:35 p.m.) con magnitudes de 4,1 (el primer y tercer sismo) y 5,1 grados.



Si bien no se ha registrado más destrucción por los nuevos temblores, el clima de zozobra continúa entre las poblaciones de Bella Unión, Acarí, Yauca y Lomas, entre otras. Durante los tres sismos, los vecinos salieron a las calles.



Según el último reporte del Gobierno Regional de Arequipa, en Caravelí, la provincia más afectada por los movimientos del domingo pasado, 205 viviendas resultaron inhabitables. Además, más de mil predios quedaron con fisuras o grietas.



El alcalde provincial, Santiago Neyra, informó que, hasta el momento, 60 módulos de vivienda se distribuyeron entre los distritos con más inmuebles destruidos: Bella Unión, Acarí, Yauca y Jaquí.



Detalló que, debido a la urgencia, fueron entregados 20 módulos en Bella Unión, 20 en Acarí y los otros 20 en distintos puntos de desastre ubicados en Yauca, Jaquí y Chala. En los primeros días, después del sismo, 100 carpas de emergencia también se entregaron en los referidos sectores.



Los módulos se destinan a los más afectados, conforme los reportes que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) da al gobierno regional.



“Tras las evaluaciones realizadas en estos días, sabemos que en Bella Unión hay más de 40 casas colapsadas, lo mismo que en Jaquí”, dijo.

En Acarí las casas que no pueden volver a habitarse llegarían a 60. El lugar donde se registró mayor destrucción allí fue el caserío de Molino.



El alcalde remarcó que el servicio de luz fue restablecido en su totalidad. Añadió que todas las carreteras de la provincia ya fueron despejadas, a excepción de la vía que une las localidades de Cora Cora (Ayacucho) y Jaquí (Arequipa).



Sin embargo, el suministro de agua potable es todavía una de las principales preocupaciones en la provincia de Caravelí. Las obras de rehabilitación de la tubería matriz que abastece a Bella Unión y Acarí continúan. En el primer distrito no hay agua desde el domingo y en el otro el abastecimiento ha sido por horas.



Situación similar ocurre en Jaquí, donde más de dos mil vecinos quedaron sin agua luego de la rotura de unos 300 metros de la tubería matriz. Según el reporte de la alcaldía, los trabajos de restablecimiento del servicio durarán unos tres o cuatro días más.



Por el momento, en Bella Unión y Jaquí los moradores se proveen de agua a través de tres cisternas de sus respectivos municipios.