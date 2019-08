Tía María: alcaldes de Arequipa piden a Consejo de Minería agilizar recurso de revisión de licencia

Un aproximado de 20 alcaldes distritales de la provincia de Arequipa se solidarizaron con las población del Valle de Tambo, la cual acata desde los primeros días de julio un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. En una reunión realizada esta mañana, pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra, ponerle fin al conflicto social.

El alcalde distrital de Socabaya y secretario regional de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Wilber Mendoza, solicitó al mandatario firmar un documento a fin de que se comprometa a no imponer el proyecto si es que este no cuenta con la licencia social. Las autoridades también demandaron reconocer la protesta pacífica de la población del Valle de Tambo y que se condene todo tipo de violencia y afectación en contra de los manifestantes.

“Solicitamos al presidente Vizcarra que con urgencia atienda a los alcaldes de Arequipa a fin de exponerle que la falta de solución del conflicto afecta a nuestros pueblos. Además, exhortamos al Consejo de Minería resolver con inmediatez el recurso de revisión de la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María”, manifestó Mendoza.

A su turno, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, indicó que este pedido al presidente se realiza respetando su investidura. “Arequipa no puede resistir más paralizaciones, no puede seguir en un escenario de zozobra y no puede sufrir los daños que genera las movilizaciones. El presidente debe pronunciarse y darle fin a este conflicto.” manifestó.

Los alcaldes dijeron ponerse a disposición para mediar en la solución del conflicto. Señalaron que el documento que firmaron será enviado al presidente y esperan que en la brevedad del pazo sean convocados.

