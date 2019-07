Tía María se compromete a no iniciar el proyecto si antes no se dan espacios de diálogo Minera envió una carta al MEM. En caso se le otorgue la licencia de construcción para Tía María, no iniciarán obras hasta que se asuman compromisos vinculantes para el desarrollo de Islay

Proyecto Tía María tiene alrededor de 10 años de paralización. (Foto: USI)