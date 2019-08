Tía María: empresarios afirman que imagen de Arequipa está en riesgo por protestas

Ante el reinicio de las protestas en contra del proyecto minero Tía María, los gremios empresariales de Arequipa mostraron su preocupación por la estabilidad social en la ciudad. Este año se realizarán en Arequipa eventos internacionales como el Perumin 34 Convención Minera, el Hay Festival y conferencias académicas. Además Arequipa fue elegida para el IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en el 2022. Según los empresarios, todas estas actividades están en riesgo por el conflicto social.

En conferencia de prensa, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa (ADEPIA), la Sociedad Nacional de Industrias sede Arequipa (SNI), la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (Ahora), el Buró de Arequipa, el Comité Organizador de Perumin 34 Convención Minera, las universidades de Arequipa y demás gremios, pidieron a los dirigentes y manifestantes que no cometan actos vandálicos y que sus protestas sean pacíficas.

“Se está dañando de forma irreparable la imagen de la ciudad. Son varios eventos que tenemos en Arequipa, por lo tanto debemos fortalecer la imagen de la ciudad en el exterior. Debemos posicionar el destino Arequipa entre los más importantes del país. Debemos lograr visibilidad nacional e internacional como destino de negocios, desarrollo y oportunidades”, manifestó la presidenta de la CCIA, Jessica Rodríguez.

De acuerdo con un estudio económico que realizó la Cámara de Comercio se calcula que a causa de las paralizaciones las pérdidas económicas hasta el momento ascienden a US$800 millones. Para los empresarios las pérdidas no solo son económicas, también están está en riesgo la consolidación de Arequipa como destino mundial de eventos y convenciones.

Jessica Rodríguez explicó que un visitante internacional o un convencionista gasta al día US$420 mientras que un turista convencional US$120 por día y ello genera muchos puestos de trabajo en muchos sectores. De ahí la importancia de mantener una buena imagen de la ciudad, sostuvo.

El presidente de Perumin 34, Carlos Gálvez, indicó que si continúan las protestas con vandalismo existe el riesgo de que no se desarrolle la convención minera en Arequipa. Afirmó que si este evento se cancela es muy probable que los demás tampoco se realicen, lo cual, indicó, generaría un perjuicio para toda la región.

“Yo le pediría a los dirigentes que no sean fariseos, porque van (a protestar) a las operaciones y proyectos que se manejan con los mejores estándares del siglo XXI; pero no los he visto en Tambo Grande, donde hicieron tanta oposición y ahora hay un descontrol de la ilegalidad. Nunca han estado en Madre de Dios; no los veo en el Cerro del Toro, en Trujillo; no los veo en Nasca, donde hay operaciones ilegales. Yo les pediría que mediten en el futuro del país”, resaltó.