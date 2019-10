Este martes, la población del Valle de Tambo, en Arequipa, se mantiene expectante a la decisión que emitirá el Consejo de Minería sobre los tres recursos de revisión que se presentaron contra la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Como parte de sus medidas de radicalización, más de 30 kilómetros de la carretera que une los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón están intransitables. La población de Islay amaneció con piquetes en esta zona.

El director de la Ugel Islay, Juan Luque, dijo que las labores escolares se desarrollan con normalidad, pero en el Valle de Tambo son pocos los estudiantes que asistieron a sus centros educativos. El lunes, varios fueron afectados con los gases lacrimógenos cuando retornaban a sus viviendas.

Los piquetes en la carretera. (Foto: Zenaida Condori)

Por otro lado, los comercios abrieron a medias, no hay trabajadores en las chacras ni se observa transitabilidad en las calles. El sector que rechaza la minería se concentra en los piquetes y están a espera de la decisión del Consejo de Minería. La gente que apoya el proyecto minero se mantiene en sus viviendas, a la espera del veredicto.

“Tenemos miedo de lo que vaya a decidir en el Consejo de Minería, pero no bajaremos la guardia. Ese proyecto minero no va ingresar al Valle de Tambo, que el presidente [de la República] entienda eso. Son 10 años que estamos luchando, mis hijos ya no le tienen miedo a la policía”, indicó una agricultora que salió temprano de su casa para sumarse al piquete.

Una mujer que vive del negocio hotelero indicó que estos 107 días de paro indefinido han generado grandes pérdidas económicas, no solo a su sector, sino también a los comerciantes y a familias que viven de otras actividades.

El acalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo, espera que el resultado sobre los recursos de revisión presentados contra Tía María sean a favor de ellos y se cancele la autorización. De lo contrario, adelantó que saldría a respaldar las protestas de la población.

“Que el presidente tenga mucho cuidado porque no solo en el Valle de Tambo es el descontento, es en más pueblos del Perú”, dijo la autoridad.

