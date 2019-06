Tía María entra en su etapa decisiva

A menos de dos meses del vencimiento del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue el permiso de construcción a la empresa Southern Perú va en aumento.

En los últimos días, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem) afirmaron que dicho trámite está próximo a realizarse. Este es el último paso que requiere la empresa para intervenir su concesión, ubicada en la provincia de Islay (Arequipa).



El lunes, el titular del Minem, Francisco Ísmodes, señaló a “Gestión” que en esta semana o la próxima se otorgaría la licencia de construcción al proyecto. “[...] La empresa ha mejorado su acercamiento, pero aún es necesario trabajar en conjunto [...] en impulsar proyectos como una represa que mejore la agricultura en el valle”, señaló.



Si bien el proyecto recibe el apoyo del Gobierno Central, algunas autoridades y gremios agrarios regionales y locales aún muestran su rechazo.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, dijo el lunes que Tía María no tiene licencia social y pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, respetar la opinión de los moradores del Valle de Tambo.



El proyecto tampoco contaría con el respaldo de los alcaldes de Cocachacra y Deán Valdivia, distritos dentro de su ámbito de influencia.



“Mi pueblo no quiere la mina y, si me piden que salga a protestar, tengo que hacerlo”, señaló a este Diario Julio Cornejo Reynoso, alcalde de Cocachacra.

— Inversión social —

Según la Defensoría del Pueblo, Tía María encierra un conflicto social. Su etapa más álgida se vivió entre los años 2011 y 2015, cuando murieron cinco personas en enfrentamientos. Hoy la población está dividida. Hay quienes apoyan el desarrollo de la mina y quienes no.



La corriente a favor del proyecto ha aumentado a raíz de los programas sociales y capacitaciones que ha implementado Southern en la zona.



Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de la empresa, señala que en los últimos años la compañía efectuó un trabajo más intenso dentro de las comunidades.



“Hemos cumplido con todo lo que corresponde desde el punto de vista legal, técnico y ambiental. También hemos hecho un trabajo social. Vemos que la población conoce los detalles del proyecto”, señala.



El ejecutivo añade que, aun si obtuviesen el permiso de construcción en los próximos días, el inicio del proyecto se dará “cuando estén dadas las condiciones adecuadas”.



“Hemos conversado con las autoridades, nos han pedido que esperemos un tiempo prudencial para empezar la construcción y no tenemos ningún inconveniente. Vamos a cumplir con esta petición”, explica.

— Tema pendiente —

Para el analista político Jeffrey Radzynski, uno de los retos que enfrenta el Gobierno es el manejo de conflictos sociales, en los que es necesario establecer una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de abordarlos.



“El Gobierno Central tiene responsabilidad compartida con los gobiernos regionales y locales de Arequipa. No se trata solo de otorgar la licencia y enviarles la policía cuando haya un conflicto”, señala.

