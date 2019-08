Tía María: gobernador de Moquegua invocó a Cáceres Llica a instalar mesa de dialogo 

Tras el anuncio del inicio de una huelga indefinida en la ciudad de Arequipa contra el proyecto minero Tía María, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, invocó a su homologo, Elmer Cáceres Llica, a instalar una mesa de diálogo para resolver sus problemas.

Cuevas Pare contó que su región también tiene malestares con la empresa Southern Perú, pero ellos han dejado de lado el conflicto para sentarse en una mesa a dialogar y exigir compromisos de beneficio para la población. En esa línea, invocó al gobernador de Arequipa repetir su ejemplo.

“Yo estoy convencido que los grandes problemas se pueden discutir y solucionar en una mesa de dialogo. Si en ese escenario ya no es posible entendernos, podemos buscar otros mecanismos. No solamente es la protesta sino también la propuesta. No solamente es la negativa sino también la alternativa”, agregó.

No obstante, también alertó que de no darse una pronta solución en Arequipa, la protesta podría expandirse a otras regiones donde tienen problemas en común con la misma empresa minera. Southern tiene en Tacna a Toquepala; en Moquegua, a Cuajone, que opera desde 1976; y en Arequipa está en discusión Tía María. Cuevas asegura que en las tres regiones se ha instalado el malestar por lo que invoca una pronta solución al conflicto en el Valle de Tambo.

-Trabajo-



La autoridad moqueguana llegó hasta Arequipa para participar de la reunión de técnicos de la Mancomunidad del Sur, que elaboran el proyecto de la Nueva Ley General de Minería. La propuesta está siendo trabajada por representantes de Arequipa, Cusco, Tacna, Madre de Dios, Apurímac, Ica y Moquegua.

Entre las primeras propuestas está plantear el incremento del porcentaje al 80% del canon minero para las regiones y comunidades de influencia. Actualmente solo el 50% se queda en la región.



También se ha propuesto el aporte adicional del 10% de ganancias que tiene las empresas para distribuirlas en las zonas de influencia. Además han planteado renegociar los Contratos de Estabilidad Tributaria con las empresas mineras.

El comisionado del Gobierno Regional de Arequipa, Javier Rospigliosi Vega, instaló la mesa de trabajo para el análisis y redacción del nuevo proyecto de ley y manifestó que el borrador debe estar listo en dos semanas para alcanzarlo a los gobernadores regionales.

Luego el documento debe socializarse para que reciba observaciones, aportes o correcciones. “Todo el documento debe estar listo en cuatro meses. Y si lo aprueban, al próximo año deberíamos contar con una nueva ley de minería”, agregó Rospigliosi.